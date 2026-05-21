Las redes sociales de Whathefav, la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, se llena de post contra el gobierno y el socialismo

Pedro Sánchez reacciona a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: “Son momentos duros…”

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En directo desde las puertas de la Audiencia Nacional (Madrid), Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’ nos ha dado la última hora sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la posible implicación de sus hijas y empresarias de la empresa de diseño Whathefav, cuyas redes sociales han sido hackeadas.

Tras meses de inactividad, la cuenta de X de la empresa de creatividad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero ha cambiado su definición de perfil y se ha llenado de publicaciones contra el socialismo y el Gobierno. Un claro síntoma de que ha sido hackeada y que no son Laura y Alba Espinosa, las personas que están detrás.

¿Quién dirige y a qué se dedica la empresa Whathefav?

La empresa Whathefav fue fundada en 2019, momento en el que sus administradores era Laura Rodríguez Espinosa y otra persona anónima. En 2023, se suma al proyecto su hermana Alba. Es una S.A. con un capital de 3.000€, que se dedica a la creación de contenidos para redes sociales y comunicación interna, que destaca la creatividad como su punto fuerte.

La creatividad es su punto fuerte y la empresa de Julio Martínez, el presunto testaferro del expresidente socialista, un de sus mejores clientes.

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La adjunta de dirección de ‘The Objective’, Ketty Garat, ha explicado en ‘En boca de todos’ el capítulo de su libro, ‘Todos los hombres de Sánchez’, en el que habla de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que establece un enfrentamiento entre el expresidente y José Luis Ábalos por el petróleo de Venezuela, que termina con la expulsión del exministro de Fomento del PSOE.