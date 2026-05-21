Pepe les pidió que dejaran de insultar a los vecinos del pueblo y le agredieron por la espalda entre varios

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José María Fernández se ha desplazado hasta Atarfe (Granada) para denunciar lo que le han hecho a Pepe un grupo de jóvenes muy conocidos y temidos en el municipio. Jóvenes marroquíes y gitanos que se reúnen en la plaza para consumir estupefacientes e insultar a los vecinos.

Casi sin poder tenerse en pie y con graves heridas visibles en la cara, Pepe ha explicado al reportero de ‘En boca de todos’ cómo sucedieron los hechos. Al parecer, el hombre sacó a pasear a su perrito y se sentó tranquilamente en la plaza: “Yo no me meto con nadie”.

Al ver como este polémico grupo de jóvenes se reía e insultaba a todo el mundo que pasaba, no tuvo más remedio que pedirles que dejaran de hacerlo: “Me tiraron dos botellas de agua, me levanté, se callaron, me senté en mi asiento y al rato me pillaron por detrás y el más grande me tiró al suelo y me dieron patadas, puñetazos…”. El reportero ha explicado que le habían golpeado con un puño americano y que justo le dieron en una pierna de la que tiene que ser operado de la cadera.

El hombre agredido estaba frente al cuartel de la Guardia Civil para presentar la denuncia, pero no está seguro de poder reconocerles si les vuelve a ver. Sabe que uno es muy alto, que vive en el Barranco y que había dos que podrían ser hermanos, pero su hermana ha explicado que ya están buscando a los responsables porque hay muchos testigos que han ido a declarar.

Hace unos días, los mismos agresores, agredieron a una menor de 13 años, uno de ellos va en silla de ruedas y son muy conocidos en la zona porque van sembrando miedo, insultando y amenazando a los vecinos. Están todo el día sentados en la plaza consumiendo estupefacientes.

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