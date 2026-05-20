Lenny, la madre del joven asesinado: “Vende la droga para el asesino, el asesino vendía droga y ahora se ha quedado él con el negocio”

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“Mírame de frente y nos matamos… Te mato, te voy a matar como a un cerdo, te voy a abrir en canal”, son solo algunas de las constantes amenazas que Lenny y su familia, no paran de recibir de manos de un amigo de Fernando ‘El Vapor’, el hombre que acabó con su hijo asestándole 14 puñaladas a plena luz del día y se fue a tomar una cerveza.

José María Fernández, en directo desde Almuñécar (Granada), ha querido dar voz a Lenny, la mujer que conocimos hace un año cuando Fernando ‘El Vapor’, acabó con su hijo Gabi a sangre fría y delante de todo el mundo. Gabi era portero de discoteca y llevaba meses recibiendo amenazas del hombre que finalmente acabó con su vida.

Con el asesino de su hijo en prisión, Lenny ha visto como su vida sigue estando dominada por el miedo y ahora es ella y su otro hijo, los que son víctimas de las amenazas de un hombre que supuestamente trabaja para ‘El Vapor’: “Estoy reviviendo lo mismo, las mismas amenazas… Estoy muerta de miedo… Vengo a pedir ayuda, que hagan algo. Estas personas no pueden estar en la calle, no se puede vivir así”.

Ha explicado que el hombre que ahora les amenaza hablaba con ellos para darle información sobre el proceso judicial al asesino de Gabi y que cuando lo descubrieron, le plantaron cara. Se trata de un joven del pueblo: “Le conozco desde pequeño, desde chiquitito, es del pueblo, le conocemos todos… Vende la droga para el asesino, el asesino vendía droga y ahora se ha quedado él con el negocio y va amenazando a todo el pueblo, no solo a mí… Enfermo mental, no, que se droga, sí…”.

A pesar de su supuesta profesión y de las amenazas que realiza públicamente en redes sociales, nunca ha sido detenido. Lenny le ha denunciado por las amenazas y mañana a las 09:00 horas tiene un juicio, pero tiene miedo de salir a la calle y siempre tiene que ir acompañada.

Otras víctimas de Fernando 'El Vapor' contaron su testimonio en 'En boca de todos'.

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