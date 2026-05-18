Cristina Montalvo 18 MAY 2026 - 16:53h.

Actualmente usan bizum más de 30 millones de personas y el año pasado se hicieron más de 1.200 millones de bizums.

Muchos comercios todavía no han activado el servicio y existen grandes dificultades para pequeñas y medianas empresas.

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Hoy entra en vigor el pago con Bizum en los comercios. Funcionará igual que una tarjeta en tiendas físicas y su implantación será progresiva. Pagar un café, un libro o la compra del supermercado con Bizum ya es posible en algunos establecimientos. El sistema funciona exactamente igual que una tarjeta contactless: acercas el teléfono y el pago se realiza al instante.

Pero el estreno llega con dudas. Muchos comercios todavía no han activado el servicio y existen grandes dificultades para pequeñas y medianas empresas. Por eso, aunque Bizum ya ha empezado a entrar en las tiendas, su implantación será gradual y convivirá todavía durante meses con las tarjetas tradicionales. De hecho, algunos bancos siguen adaptando sus aplicaciones para los consumidores y cada uno de ellos irá informando a sus clientes de cuándo pueden usar este servicio. Lo que sí es seguro es que Bizum se va alejando de ser únicamente para pagos entre amigos.

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La llegada de Bizum a las tiendas físicas no es solo un paso más en la expansión de esta aplicación española. Además tiene implicaciones financieras muy importantes. Implicaciones que tienen que ver el deseo de la Unión Europea de ir ganando autonomía en el ámbitto de los sistemas de pagos porque actualmente la inmensa mayoría de los que se realizan con tarjeta en la UE, dos terceras partes, se hacen con dos empresas norteamericanas: Visa y Mastercard.

Hay una dependencia absoluta de estas compañias. Bruselas considera que esto deja en situación de vulnerabilidad a los bancos como a la propia soberanía financiera de la Unión y más aun en un contexto en el que la tensión geopolítica va en aumento. Bizum funciona en España y Andorra y el año pasado empezaron a hacerse ya operaciones con otros sistemas de transferencias inmediatas de Italia y Portugal.

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Tras la llegada a los comercios físicos el siguiente reto es la internacionalización, que puede ser el germen de una red panerupea de pagos y que iría en línea de esa independencia estrategica que busca también el euro digital. Actualmente usan bizum más de 30 millones de personas y el pasado año entre pagos entre particulares, donaciones y pagos en comercios online se realizaron más de 1.200 millones de bizums.

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Hablábamos de que el pago en los comercios será progresivo, pero ¿cuándo estará disponible para todos? La compañía dice que para diciembre, cuando todas las entidades que trabajan con bizum ya se hayan incorporado al servicio. El pago se podrá hacer a través de las propias aplicaciones de los bancos o de Bizum Pay, un cartera digital como las que tienen Apple o Google y las comisiones para los comercios por el uso de este sistema las fijarán las propias entidades.