En ocho años se han producido unos 250 incidentes con los narcos y han fallecido cuatro agentes

El aumento de la entrada de cocaína en el sur de España ha incrementado el nivel de peligrosidad de los traficantes de droga

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En el Estrecho la lucha contra el narco es con una mano atada a la espalda, o la dos, pero se sigue intentando. El viernes la persecución de un buque de vigilancia aduanera a seis narcolanchas en aguas de Almería acabó de mala manera cuando los agentes fueron embestidos por una de ellas. En esta ocasión, los cristales rotos de una ventanilla fueron la única consecuencia de un choque sin heridos. Eso y que los delincuentes lograron huir. Es solo un ejemplo de los aproximadamente 250 incidentes contabilizados en ocho años (Interior no ofrece datos más pormenorizados) ¿La peor estadística? Cuatro agentes fallecidos en dos años.

El fiscal jefe provincial de Huelva, Alfredo Flores, mira con resignación una montaña de papeles a un extremo de su escritorio, son los documentos de un solo caso. "Eso es con los que nos enfrentamos y nos genera una frustración enorme", confiesa. Según los últimos datos del departamento de Seguridad Nacional, más de 600 narcolanchas operan en las costas españolas, sobre todo en el Estrecho. Allí para enfrentarse a la droga la Guardia Civil cuenta con una veintena de patrulleras. Caben a 30 narcolanchas por patrullera. "Tenemos que mejorar la protección de todos los servidores públicos, dotarlos de medios, retribuirlos dignamente" asegura Flores.

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En ocho años Interior ha aumentado en 20 el número de patrulleras disponibles en toda España y han crecido las aprehensiones de droga pero es que hay cada vez más tráfico. Los narcos son además más violentos y con armas más pesadas. Este viernes en Cádiz la Policía Nacional se incautó de 1600 kilos de hachís protegidos por fusiles de asalto AK-47 grandas de mano y munición de guerra. "El enfrentamiento violento con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y el uso de armas de guerra supone un escenario distinto especialmente preocupante" constata el fiscal jefe.

El aumento de la llegada de cocaína, 10 veces más valioso que el hachís, a las costas andaluzas ha provocado más violencia. Además la eficacia de la lucha contra el narco en una zona traslada la presión a otra. De Cádiz los delincuentes han trasladado su ruta a Huelva y parte de Portugal, que entienden menos protegidas. Alfredo Flores lo ha podido comprobar, confirma que "entre desembarcar en una playa de Cádiz o en Málaga, lógicamente buscan el sitio que ellos creen más fácil y ese desplazamiento se va constatando".

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Los fiscales antidroga piden que vuelva la unidad de elite de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Andalucía disuelta en 2022 e integrada en el plan especial de Seguridad ddel Campo de Gibraltar. También que no se olviden de otra pata fundamental para las condenas: Los juzgados. Reclaman mas personal para agilizar unos procesos judiciales que se alargan años y hasta décadas por falta de recursos.