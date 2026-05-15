Yurena Carrillo da los detalles de la defensa de la actriz en directo en ‘En boca de todos’

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De la mano de su nueva abogada, Yurena Carrillo, la actriz Elisa Mouliaá ha presentado nuevas denuncias por ‘violencia institucional’ y contra Iñigo Errejón por “revelación de secretos”. Tras ser denunciada por le político por injurias y calumnias, la actriz le ha respondido con la misma moneda y asegura que coordinó con testigos para “invertir la realidad” y pide que se intervengan las “comunicaciones” que tuvieron con el político.

En su denuncia contra Iñigo Errejón, Elisa Mouliaá le atribuye en su nueva demanda delitos de calumnias, delitos contra el honor y revelación de secretos por difundir públicamente una conversación privada. Tampoco se salva la policía, a quién la actriz acusa de perjudicar su negocio de cannabis al quitarle más de 3.000€ en productos, que asegura que eran totalmente legales. Algo que también considera que se produce por haber denunciado a “un señoro del Gobierno”.

Pero estas no serían las únicas novedades en la causa de la actriz Elisa Mouliaá. Hace unas semanas conocimos la decisión de la demandante de cambiar de abogado en su proceso de defensa por injurias y calumnias presentado por Iñigo Errejón. La actriz no estaba de acuerdo con la forma de llevar el caso de su abogado Alfredo Arrién y había contratado a una nueva letrada. La sorpresa ha sido saber que se trata de Yurena Carrillo, la mujer que ofrece en redes sociales hasta 3.000€ a un sicario que acabe con funcionarios judiciales.

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Yurena Carrillo, sobre la denuncia de Elisa Mouliaá: “Se denuncian hechos en un proceso de inspección”

Yurena Carrillo, la nueva abogada de Elisa Mouliaá, ha conectado en directo con Nacho Abad para contar cuáles son las novedades en el proceso judicial de la actriz en su proceso abierto contra Iñigo Errejón. Ha asegurado que están basando su actuación en la reforma del Gobierno en legislación sobre violencia contra las mujeres y la instrumentalización o represalias contar un denunciante… España acumula llamadas de atención en materia de protección del informante, Elisa no ha denunciado a cualquier persona, ha denunciado a un dirigente político…”. En resumen, ha puntualizado que sienten que “La están minando para que no continue con el procedimiento… Se ha denunciado a Iñigo Errejón por calumnias y por hechos que tienen que ser investigados… No es normal que yo pueda comprar los mismos productos que tenía doña Elisa en otras tiendas abiertas en Madrid. Es una tienda CBD”.

Nacho Abad ha querido que le recordara su caso personal, por el que habían hablado el día anterior, pero la letrada le ha dejado claro que no iba a mezclar ambos asuntos: “Por respeto a Elisa no voy a hablar de mi caso personal”.

Bárbara Royo, colaboradora de ‘En boca de todos’ y abogada, ha querido saber contra quién han puesto la demanda porque no terminaba de entenderla y ambas han entrado en un tenso intercambio de opiniones: “Hemos demandado unos hechos”. Además, ha explicado que: “Alfredo es un buen abogado y ha hecho un buen trabajo, yo me he coordinado con él y me ha dicho que considera que Elisa ha sido presionada…”.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá: “A Elisa le parece bien y yo no tengo nada que opinar"

Alfredo Arrién, actual abogado de la actriz en la demanda por violencia sexual contra Iñigo Errejón, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’, que en un primer momento, Elisa Mouliaá contrató los servicios de la letrada Elena Velázquez, pero que: “Mantiene la misma estela que yo y le sugiere que se presente y agote el procedimiento, pero ella no está conforme”.

Respecto a su relación con Yurena Carrillo, ha explicado que han tenido un contacto profesional: “Me pregunta y yo le informo, somos compañeros y le informo… Ella está más avanzada que yo en materia de violencia institucional y esa rama del derecho, deciden interponer acciones. A Elisa le parece bien y yo no tengo nada que opinar”.

Nacho Abad ha querido ponerle las imágenes de Yurena Carrillo pidiendo un sicario que la pueda ayudar por 3.000€, para conocer su opinión y saber si consideraba que suponían un delito: “Los actos preparatorios si pueden ser considerados de hechos delictivos, pero habría que ver si es un acto preparatorio para un hecho delictivo, pero yo creo que no… Es algo llamativo, polémico para crear impacto en redes sociales…”.

Carlos Segarra le ha puntualizado que sería una cosa inofensiva si no hubiera dado cargos y nombres de personas concretas, pero que en el caso de Yurena es imputable. Bárbara Royo ha tenido claro que la nueva letrada de Mouliaá: “Es inimputable, lo único que quiere es fama… Me da mucha pena Elisa, en mi opinión, creo que ha sido nuevamente manipulada”.

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