Los vecinos aseguran que llevan 9 años sometidos a la violencia de esta vecina conflictiva y que la policía no puede hacer nada

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Amenazas, insultos e incluso agresiones físicas, es el calvario que viven los vecinos de una calle de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), atemorizados por una vecina conflictiva que llega a tirar bombonas de gas por el balcón.

Más allá de las amenazas, insultos y agresiones que sufren a diario, los vecinos viven con el miedo de que les caiga algún objeto en la cabeza. Esta vecina conflictiva ha llegado a lanzar bombonas desde su balcón entre otros objetos pesado, dando casi a la policía, quién ha acudido a detenerla en numerosas ocasiones.

Se trata de una mujer toxicómana, alcohólica y ha desarrollado problemas mentales por lo que necesita medicación. Los vecinos denuncian que llevan sufriendo este calvario durante nueve años y que no pueden más porque los policías no pueden hacer nada para contener la situación. Aseguran que también lanza botellas de lejía y amoniaco por el balcón.

Jaume, un vecino y víctima, ha explicado como hace un par de días su mujer fue agredida por esta vecina por el simple hecho de preguntarle si estaba bien: “La encontré ensangrentada y a los Mossos d´Esquadra hablando con esta señora, que se subió a su casa y Laura se fue al hospital en ambulancia… Cuando salió del hospital, Laura regresó a la calle para darle las gracias a los vecinos que le habían ayudado, esta mujer la vio desde el balcón y bajo con una botella de cava vacía, rompió la botella, se fue hacía ellas y cuando se dieron cuenta se metió en una tienda y les tiró la botella”.

Ha explicado que no es un problema reciente y quién es el hombre que se ve junto a ellas en los vídeos: “Insulta, se quita la ropa en su balcón, le enseña los pechos a los niños cuando pasan… Ese es su compañero y no está localizable, cuando ella se pone así, se pone su mochilita y se va…”. Llevan unos 9 años sufriendo esta situación, pero desde hace 7 años es más intensa.

A él en concreto, le tiene amenazado desde hace años: “Me insulta de lejos, el cabrón ese que sale por la tele… En los juicios le ha dicho a la jueza que no me conoce de nada… La sentencia en los dos juicios ha sido la misma, seis euros al día durante dos meses, pero no paga”. Asegura que cuenta con una paga con la que no sabe si compra comida, pero sí bebida.

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