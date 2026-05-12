La presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la crisis del hantavirus: “El Gobierno ha montado una performance para mostrar a la ministra”

Así es la habitación en la que permanece aislado el pasajero positivo en hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

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Por primera vez tras regresar de su viaje institucional por México y someterle “a la difamación” y casi un “escrache diario”, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha sentado junto a Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para dar los detalles de su viaje y analizar la situación política de nuestro país.

El presentador ha comenzado la entrevista enumerándole los múltiples calificativos que le había regalado la oposición: “Trasnochada, ridícula…”. Calificativos que no han sorprendido a la presidenta: “Lo han dicho desde el propio Parlamento y en la Asamblea de Madrid… Estoy acostumbrada, pero no te creas que me hace gracia. Es el mundo al que nos están llevando desde el Gobierno”.

Ayuso ha comenzado analizando la campaña de María Jesús Montero en las elecciones andaluzas, en la que tiene clara la victoria de su compañero de partido, Juanma Moreno: “Esta campaña si dura una semana más deja al PSOE para el arrastre…”.

Nacho Abad le ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que se regularicen a inmigrantes con antecedentes en el proceso de regularización masiva llevado a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez, y Ayuso no le ha tranquilizado al respecto: “La Policía Nacional y muchos funcionarios dicen que hay un proceso que está promoviendo la regularización de lo que es irregular… No hay herramientas para conocer de dónde vienen estas personas y quién es quien entra en el país…Quieren una compra masiva de votos e importar pobreza masiva. Quieren multiplicar la pobreza para que haya mucha dependencia del Estado… Esa compra masiva de votos para que la gente sepa que si está aquí es “gracias a…”.

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La presidenta ha presumido de vivir en una comunidad multicultural en la que todo el mundo se sienta uno más de Madrid: “Creo en la ley y el orden. Hay persona que viven entre nosotros desde hace mucho tiempo, somos una sociedad integradora… Y lo que queremos es que tengan sus trabajos, sus vidas… Nos están dando hijos… Una persona que vive entre nosotros es una persona que nos da la vida… Queremos que quién esté en Madrid y en España se sienta uno más… Cuando las cosas son masivas se convierten en irregulares… Hay personas que no se integran y sobre todo, que imponen sus formas de vida y quieren cambiar nuestra forma de vida, que es sin duda una de las mejores…”.

Y ha insistido en que no tenemos infraestructuras para gestionar una regularización de tales dimensiones: “Si vas todo el tiempo regalando unos servicios públicos y no hay contribuyentes en las mismas circunstancias, las cosas se colapsan… Es la farsa de este Gobierno del pan y el circo”.

Isabel Díaz Ayuso, sobre la ‘Prioridad nacional’: “Jamás dejaría fuera de un servicio público a una persona que lo necesite, a mí me da igual dónde haya nacido”

Respecto al polémico concepto de ‘Prioridad nacional’ impuesto por VOX en sus acuerdos con el Partido Popular, Ayuso ha explicado que hay que hacer las cosas con orden y que a ella no le importa dónde hayan nacido las personas: “Es lógico, pero es demagogo y yo no vivo para sus trampas… Un español no se puede quedar al margen de ningún servicio y es lo que nosotros hacemos a través del orden… Hay muchas trampas y nos las ponen todos… El Partido Popular ha introducido la formula del arraigo, con programas distintos en los que sí tienes que demostrar que llevas aquí tiempo viviendo… Jamás dejaría fuera de un servicio público a una persona que lo necesite, a mí me da igual dónde haya nacido”.

Díaz Ayuso, sobre José Luis Rodríguez Zapatero: “Las administraciones de Estados Unidos están detrás de las tramas del expresidente”

No le ha sorprendido conocer las últimas informaciones relacionadas con posibles comisiones cobradas por el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero: “No sé exactamente hasta dónde llega… Las administraciones de Estados Unidos están detrás de las tramas del expresidente… Creo que sabiendo lo que viene han creado un movimiento anti América… Se ha escuchado mucho sobre los movimientos del expresidente Zapatero con Republica Dominicana, Venezuela, China, la aerolínea Plus Ultra… Movimientos con material, con dinero, desconozco… No puedo estar en todas las respuestas de este mundo…”.

Ayuso califica de “performance” la gestión de la crisis del crucero con hantivirus

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido que Isabel Díaz Ayuso escuchara la indirecta del Ángel Víctor Torres sobre su estancia en México y la presidenta ha sido asegurado que no era cierto que no hubieran hablado: “Este hombre ha faltado a la verdad. El Gobierno ha montado una performance para mostrar a la ministra… Ellos montan una performance enorme, que la cosa sale bien pone la cara Sánchez, que no, que se lo come otro… El abandono de los Guardias Civiles no importa, pero cada vez que encuentran señuelo, amplifican… Es el Gran Hermano del barco, pero han intentado el señuelo de Ayuso, pero no vale… Nos copia y pega un mensaje que envía a todos… En menos de media hora le llamo y me lee la prensa… A los días, cuando va a hacer esta rueda de prensa nos copia y pega otro mensajito y ahí, no le contesté… ¿Le doy las gracias por meter a Madrid en este problema?”.

Ha dejado claro que la Comunidad de Madrid cuenta con los medios necesarios para la gestión de una crisis sanitaria como la del hantavirus: “Los recursos de Madrid son excepcionales y no es un mal lugar para atender a los españoles que estaban en ese barco… Creo que esto es una promoción para el Gobierno…”. Y ha explicado, a su juicio, porque el Gobierno no acudió al funeral de los dos Guardias Civiles fallecidos en acto de servicio: “Se hacen funerales en iglesias y todo lo que se hace en iglesias este gobierno lo rechaza de plano o porque hay víctimas y les puede hacer reproches… Se lavan las manos. Cuando pueden poner la pancarta, no la sueltan, se piensan que es un país de pan y circo…”.

Isabel Díaz Ayuso justifica el “Licuaba” de Fátima Matute sobre Mónica García

Isabel Díaz Ayuso ha entendido perfectamente el comentario de su secretaria de sanidad, sobre la admiración que podía sentir la ministra de Sanidad sobre el representante de la OMS durante su gestión de la evacuación de los pasajeros del crucero infectad por hantavirus: “Te derrites, ¿No? Qué mal pensado eres, has pensado muy sucio en esto… Pregúntame cómo he entendido el Parador de Teruel… Se está derritiendo, lo veo claro…”.

Isabel Díaz, Ayuso responde a las críticas sobre su viaje a México: “No bebo mojitos, ejercicio hago mucho”

Tras escuchar a Manuela Bergerot mostrarse contraria a su reciente viaje a México, Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las criticas y ha denunciado que su propio gobierno la había puesto en peligro: “La veo hiperventilando todo el día. No bebo mojitos, se informa muy mal, ejercicio hago mucho… Soy el único político al que se le niega todo… Hoy mismo el señor Illa, parte a California, ¿Le van a hacer ese seguimiento? ¿Le van a hacer ese desprestigio a su viaje? Tuve una agenda muy completa, estuve con empresarios, autoridades, una alcaldesa dentro de la Ciudad de México que intentaron asesinar, su cabeza vale 3.000 dólares… Cuando uno va las agendas a un homólogo mío, las agendas son las mismas… Están obsesionados con mi vivienda, quieren que viva debajo de un puente… Mi Gobierno nos ha puesto en peligro porque no han dejado de echar fuego en la televisión…”.

“Si este Gobierno sigue ocho años más, será como México… Lo que están intentado de arrinconar a jueces, artistas, empresarios, es lo que se está haciendo allí… Tienen comido al pueblo con el pan y el circo…”, ha continuado explicando, antes de mostrar su rechazo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum: “Boicoteó el primero de mis actos, piensan que yo voy de vacaciones. Cumplí mi agenda del 2 de mayo y me fui directa a ver a la virgen de Guadalupe sin dormir…”.

"Me tuve que buscar mi seguridad, el Gobierno no me ha protegido”

Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la falta de protección del Gobierno de Pedro Sánchez y el boicot contra su persona por parte de la presidenta mexicana: “Me tuve que buscar mi seguridad durante el viaje, el Gobierno no me ha protegido… Sheinbaum me reventó el viaje… La presidenta de México ha estado alimentando un comportamiento contra mí impropio contra un representante político… Todas las mañanas me ha estado difamando… Mi Gobierno tenía que haber dicho: 'Esta señora es una representante del Estado, baje el tono”.

Y ha explicado que se ha visto obligada a suspender su viaje por miedo: “La culpa es mía es por existir, por hacer política… ningún mexicano en Madrid se siente extraño por actuar de una forma u otra… México está sumido en un narcoestado, se han producido más de 130.000 desapariciones, no hay ningún empresario que no viva escoltado… No es ninguna broma la situación de México… He ido a defender lo que nos une y buscar conexiones culturales… ¿Por qué ha aumentado un 60% el número de mexicanos que viven en Madrid? Tú no puedes coger a un artista y acabar con su vida y con su prestigio, no hay derecho… Van poniendo activistas al frente de las empresas.

En cifras | ¿Cuánto se ha gastado en el viaje y cuánto dinero se trae de México Isabel Díaz Ayuso?

Nacho Abad ha querido hacerle una última pregunta sobre el importe gastado en su viaje y ella le ha hablado de las cifras reales que su conexión con el país tiene sobre nuestra economía: “Para empezar hemos traído acuerdos… Datos, México ha sido mi segundo destino prioritario en turismo. 650.000 turistas visitan la Comunidad de Madrid. Es con larga diferencia, el visitante que se deja el doble, junto al americano, en la ciudad… Frutos de estos viajes en los que salen entrevistas… En la inmensa mayoría del viaje ha sido invitada… Me van a ‘ginchear’ cuatro billetes de avión… Otra mentira es que yo me he quedado de vacaciones. A partir de la tercera etapa, que culminé, paré mi viaje…”.

Y ha explicado los motivos que le llevaron a culminar su viaje: “Me he vuelto por seguridad personal”

“Acaban contigo y si no te he visto, no me acuerdo… No puedo estar pidiendo a la gente que me proteja, porque la gente que me ha cuidado se queda allí porque el Gobierno no se ha preocupado en nada… ¿Por qué soy yo la que tengo que dar pelos y señales de en qué me gasto el dinero? ¿Alguien le ha preguntado a Sánchez en qué se ha gastado el dinero en China? Es una inversión con un retorno… Este Gobierno que no mide, se vuelve riguroso con mis viajes…

Isabel Díaz Ayuso responde al “La he visto mucho más delgada” de Nacho Abad en ‘En boca de todos’

Antes de despedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nacho Abad le ha mostrado su apreciación sobre su cambio físico: “La he visto mucho más delgada”. Una afirmación ante la que Isabel Díaz Ayuso le ha dado la razón y le ha hablado de su rutina de entrenamiento diario: “Hago ejercicio todos los días, he aprendido que tiene que ser un hábito de vida. Hay que intentar todos los días hacer algo… Hay que llevar una vida de atleta, levantarse pronto, comer bien… hay que intentarlo hasta el día que no sale, que ese día se hace y se disfruta…”.

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