Silvia Valcarce, delegada sindical, explica cuál está siendo el protocolo de enfermería de los pacientes en cuarentena

Fernando Clavijo, tras dar positivo en hantavirus un español aislado en el Hospital Gómez Ulla: "La petición del gobierno de Canarias era razonable"

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Tras conocerse el positivo de uno de los catorce pasajeros españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid procedentes del crucero MV Hondius contagiado por la cepa ‘Andes’ de hantavirus, Leticia Santos ha hablado en directo con una trabajadora del hospital para conocer los detalles del protocolo establecido por Sanidad.

Según ha podido saber la reportera de ‘En boca de todos’, el pasajero positivo ha sido traslado de la planta número 13 en la que están aislados unos de otros los 14 pasajeros, a la planta número 22, planta especializada en infecciosos y cuenta con una Unidad de aislamiento de alto nivel y habitaciones hiperbáricas.

Silvia Valcarce, enfermera y delegada sindical del Hospital Gómez Ulla, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cuál ha sido el procedimiento y ha dejado claro que el contagio no se ha producido durante el traslado: “Esto viene arrastrado del tiempo que han estado en el crucero. No sabemos cuándo se ha producido el contagio. Dentro de lo probable es que algún otro pasajero de positivo…”.

Nacho Abad ha querido saber cómo eran las condiciones de seguridad de la unidad de aislamiento de alto nivel y cuál era su nivel de seguridad: “Son habitaciones de presión negativa, el virus queda contenido en esa habitación… Hay una presión negativa y si se abre una de las puertas, el aire no sale hacía fuera, sale hacia dentro. El suelo que tiene esa unidad es especial para limpiar… El control de enfermería está monitorizado, ves todas las habitaciones, puedes abrir y cerrar las puertas… Hay una zona de sucio dónde hay una ducha de emergencia, hay agua hiper clorada, te desinfectan antes de salir… Está perfectamente estructurado para evitar contagios…”.

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Nacho Abad ha aprovechado la intervención de la directora de protección civil, Virgina Barcones, en ‘En boca de todos’ para preguntarle por el comportamiento del secretario de Sanidad, Javier Padilla con el presidente canario, Fernando Clavijo y la actitud irresponsable de uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius tras detectarse un brote de hantavirus en su interior.

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