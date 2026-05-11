Lara Guerra 11 MAY 2026 - 20:08h.

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Risto Mejide se muestra cansado de realizar entrevistas a personalidades del sector público y que no respondan a las cuestiones. En este contexto, 'Todo es mentira' analiza el procedimiento llevado a cabo en el desembarco del MV Hondius donde hemos podido ver a un técnico de sanidad bajarse sin EPI ni mascarilla en pleno trayecto de un bus que transportaba pasajeros.

Sobre si se han producido fallos, Pedro Gullón, director general de Salud Pública, detalla que "hay que situar bien que las medidas están muy por encima del riesgo del hantavirus, que creo que nos estamos confundiendo todo el rato. Es un virus que requiere un contacto estrecho. En ello, imágenes de personas que se quitan mascarillas pero que la ha tenido en los momentos concretos son meras anécdotas que no cambian la seguridad de todo el proceso".

Sin embargo, Mejide cuestiona lo sucedido y plantea la posibilidad de que se lo haya quitado en momentos concretos que no sepamos a lo que Pedro asegura que "como no tenemos una cámara no lo sabemos, pero se lo quitó al bajarse del autobús. No voy a entrar en responder eso".

Risto Mejide: "Yo le he despedido con educación y él no lo ha hecho"

Al escuchar la negativa del entrevistado para hablar, Risto muy molesto se despide y finaliza la llamada: "Estoy especialmente harto de que nuestros representantes públicos no respondan a las preguntas y a partir de ahora, cada uno que no decida responder a nuestras preguntas pues no tiene el placer de seguir en el programa ¿Para qué le voy a dar voz a alguien que solo quiere hablar de lo que le interesa?"

Por último, Risto Mejide explica tajante: "Aquí damos voz a todo el mundo, pero la libertad para hablar conlleva también la responsabilidad de que nos hablen de lo que queremos, no de lo que les de la gana a ellos. Sino esto se convierte en un mitin, pues no señor aquí viene a hablar de lo que le preguntemos. Le he preguntado con toda la educación pero si no se viene a responder...de hecho, yo le he despedido con educación, y él no lo ha hecho. Esto no lo hacemos pero merece la pena que conozcan a Pedro Gullón, director de Salud Pública, porque a la hora de despedirse ha hecho esto"