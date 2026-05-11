Lara Guerra 11 MAY 2026 - 19:02h.

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Fernando Clavijo, presidente de Canarias, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para aclarar la afirmación de Mónica García donde asegura que hubo un simulacro el 14 de abril.

En primer lugar, Clavijo explica que ese simulacro que se organizó en España fue "en Lanzarote y en ese caso fue por un tema de explosivos, no de esto. El que tenemos conocimiento en abril en Canarias, al menos que se haya informado, es el del aeropuerto por un tema de explosivos".

Ante esto, Risto Mejide asegura que también el equipo de 'Todo es mentira' lo ha investigado y que, efectivamente coincide con las palabras del presidente de Canarias. Además, Clavijo comenta que "era en Arrecife, son imprecisiones en un intento de comunicar y la ministra ha cometido ese error. Todo esto tenía que ver con explosivos no con este operativo".

Fernando Clavijo: "El tiempo en algunas ocasiones nos ha dado la razón"

Por último, asegura que "más allá de las competencias y de que yo haya querido actuar en interés general de Canarias yo insisto, tenemos unos magníficos profesionales que están haciendo un gran trabajo y espero que culmine con éxito por interés de todos. La actuación del gobierno ha sido coherente y creemos que el tiempo, en algunas ocasiones nos ha dado la razón y estas pequeñas confusiones tienen que quedar en ruido nada más"