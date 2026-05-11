La ministra de Sanidad echó de menos al presidente canario en la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius contagiad por hantavirus”: “Hoy era el día de trabajar”

Virginia Barcones, directora de protección civil, sobre el pasajero sin mascarilla: “Lo que hizo este señor está mal hecho, pero era imposible el contagio”

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Todavía con varias decenas de pasajeros del crucero MV Hondius infectado por la cepa ‘Andes’ de hantavirus fondeado en aguas del puerto de Granadilla en Tenerife y tras haber recibido “pullitas” por parte del ministerio de Sanidad por no estar presente durante la evacuación y temer una posible llegada de ratas en las costas canarias, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha respondido a todo en ‘En boca de todos’.

Nacho Abad ha sentido que la actuación del secretario de Sanidad, Javier Padilla al responder a las dudas del presidente canario sobre la posibilidad de que las ratas llegaran a tierra no fue la adecuada y ha querido saber qué pensaba el propio Fernando Clavijo: “Las declaraciones le definen a él mismo… Nosotros ni les hemos llamado ignorantes ni les hemos faltado al respeto… Yo entiendo que le generaba un problema era explicar porque se negaron a hacer un PC-R a los pasajeros antes de bajar…”.

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El presentador de ‘En boca de todos’ ha insistido en si había garantías de que no existieran ratas en el barco y el presidente canario ha matizado que en el informe se explicaba que: “Es improbable, pero no es descartable… Es un riego porque se transmite… Es normal que nosotros preguntemos porque no le iban a hacer a los pasajeros la PC-R. En su informe dicen que es improbable, pero no imposible…”.

Respecto a Mónica Garcia, ministra de Sanidad, y su matización: “Hoy estaba invitado el gobierno canario, hoy era el día de trabajar, más allá de todas las polémicas…”, Clavijo ha dejado claro que él estuvo en el lugar en el que tenía que estar: “El gobierno canario estuvo dónde el gobierno de España quiso que estuviera… El gobierno de Canarias estuvo, pero los políticos que no tenemos experiencia no debemos estar donde podemos observar… No es un plató ni es un set. No es un espectáculo y hay que dejar trabajar a los profesionales… Estás declaraciones echando pullitas les definen a ellos… No voy a entrar, el gobierno de Canarias ha puesto el hospital de campaña…”.

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Además, ha mostrado públicamente que no conocía el simulacro realizado en el puerto de Tenerife del que habla Mónica García el pasado 14 de abril, ya que podría tratarse de un asunto del ministerio de Sanidad, pero en el que no intervino el gobierno de Canarias”.

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