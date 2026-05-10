El nuevo lujo es no hacer nada: cada vez más personas buscan desconectar sin salir de casa

Marta Egea 10 MAY 2026 - 09:00h.

Cada vez más personas redefinen el concepto de lujo y bienestar, apostando por el descanso sin estímulos y la desconexión, creando un refugio en su propio hogar

El curioso motivo por el que algunas personas prefieren madrugar incluso en vacaciones

Compartir







Durante mucho tiempo, para muchos descansar significaba salir: viajar, cambiar de lugar, llenar la agenda de planes o buscar experiencias para justificar ese tiempo libre. En los últimos años, esa idea ha comenzado a tambalearse. En una sociedad desbordada por el trabajo, hiperconectada, con prisas constantes y con la sensación de no llegar a todo, cada vez más personas se replantean qué es lo que significa realmente desconectar.

La respuesta es muy simple: no hacer nada. Sin desplazamientos, sin planes, sin objetivos. Solo parar. Pasar tiempo en casa sin necesidad de estímulos, sin pantallas y sin tener que aprovechar cada minuto. Lo que antes podía ser interpretado como aburrimiento o una pérdida de tiempo comienza a percibirse como un lujo escaso: tener espacio mental y tiempo para uno mismo.

PUEDE INTERESARTE Usar el móvil más de 4 horas al día: lo que han observado los investigadores sobre este hábito moderno

De la productividad constante al descanso consciente

Durante décadas, la idea de éxito ha estado estrechamente ligada a la productividad. Tener la agenda llena, aprovechar cada minuto y estar continuamente ocupado se convirtió en una especie de estándar social. El tiempo libre pasó a entenderse como otra oportunidad para hacer más: más planes, más actividades, más experiencias.

No obstante, este estilo de vida ha comenzado a mostrar sus límites. Sentir más estrés, el cansancio mental y sentirse saturado constantemente ha llevado a muchas personas a comenzar a cuestionarse este ritmo y buscar una forma diferente de relacionarse con el tiempo.

PUEDE INTERESARTE Dormir con mascotas: lo que han descubierto varios estudios sobre el descanso

En ese cambio de mentalidad aparece el llamado descanso consciente: no se trata solo de parar, sino de hacerlo sin culpa y sin necesidad de llenar ese tiempo con ninguna tarea. Es una pausa intencionada con el único objetivo de reducir esa estimulación innecesaria, recuperar la atención y permitir que el cuerpo y la mente se regulen. Este enfoque conecta con corrientes como el slow living, que defienden una vida más pausada, centrada en lo esencial y menos condicionada por la presión externa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En este sentido, el hogar es protagonista. No es solamente un lugar funcional, sino que se trata de un espacio que actúa como refugio. Muchas personas están transformando sus casas en entornos que favorecen esta desconexión: rincones sin pantallas, espacios de calma, zonas de lectura o sencillamente lugares donde no pasa nada.

No hacer nada también tiene beneficios

Desde hace mucho tiempo, el “no hacer nada” ha estado asociado a la pereza y se ha visto como una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, las investigaciones en neurociencia y psicología están desmontando esa idea.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Cuando el cerebro no está enfocado en una tarea concreta, entra en lo que se conoce como default mode network o red neuronal por defecto, un estado en el que, lejos de apagarse, sigue trabajando de forma interna. En ese momento, nuestra mente puede comenzar a reorganizar información, consolidar recuerdos, conectar ideas y procesar experiencias emocionales. Parar no es no hacer nada, es dar paso a otra actividad más silenciosa pero igualmente necesaria.

Este estado está muy relacionado con la creatividad. Muchos estudios señalan que las mejores ideas no surgen cuando se está concentrado en resolver un problema, sino que llegan cuando la mente comienza a divagar: mientras se está dando un paseo, descansando o no haciendo nada.

Cuando se libera al cerebro de esa exigencia de producir resultados inmediatos, se favorecen las conexiones más libres y originales. Por eso, algunos momentos que pueden parecer improductivos, pueden ser, en realidad, muy fructíferos a nivel mental.

Por otro lado, reducir esa estimulación constante tiene efectos directos sobre el sistema nervioso. En un estado saturado de notificaciones, pantallas y una constante multitarea, el cerebro permanece en un estado de alerta casi permanente. Comenzar a hacer pausas sin estímulos ayuda a bajar ese nivel de activación, reducir el estrés y facilitar una mejor regulación emocional. En cierta manera, es como resetear el sistema.

Otro beneficio importante es la recuperación de la atención. La exposición continua a estímulos breves y cambiantes rompe la capacidad de concentración, y un ejemplo de ello son los contenidos digitales. El descanso sin este tipo de estímulos permite que la atención pueda recuperarse progresivamente, mejorando la claridad mental y la capacidad de enfocarse después.

El “lujo silencioso”: cómo se traduce en el día a día

Descansar sin justificarlo, o como algunos expertos lo llaman “lujo silencioso” no tiene que ver con grandes escapadas ni con experiencias exclusivas, sino con algo más cotidiano y escaso: poder parar sin sentir que se está perdiendo el tiempo. Es la capacidad de desconectar sin sentir culpa, de no tener que llenar cada hueco con tareas o estímulos, y de aceptar que el descanso no necesita ningún propósito productivo para ser válido.

Este cambio de mentalidad se refleja en gestos pequeños, pero significativos. Pasar una tarde en casa sin planes, reducir el uso del móvil, crear un rincón tranquilo donde simplemente estar o recuperar hábitos como leer sin prisa o escuchar música sin hacer nada más. No hay que sustituir una actividad por otra más “saludable”, hay que permitirse no hacer nada. Crear espacios donde no haya exigencia, donde la mente no tenga que rendir.

Esto implica reaprender algo que parece que se había olvidado: estar sin hacer. Al principio puede resultar incómodo, porque ya no estamos acostumbrados y rompe con la inercia de la hiperactividad y la estimulación continua. Pero, poco a poco, estos momentos se empiezan a percibir como necesarios. No se trata de llenar un vacío, sino de ver ese espacio como un momento para recuperar energía, claridad mental y recuperar el control sobre el tiempo.