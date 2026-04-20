Hacer pausas durante el trabajo: por qué muchos expertos recomiendan descansar cada cierto tiempo

Marta Egea 20 ABR 2026 - 08:00h.

Hacer pausas durante la jornada laboral no es una pérdida de tiempo, está considerado por la ciencia como una estrategia para reducir la fatiga y mejorar el bienestar

Este es el mejor día de la semana para ser más productivo en el trabajo, según un estudio

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En muchas oficinas, parar sigue siendo visto como una pequeña trampa: levantarse a por agua, apartar la vista de la pantalla o dar una breve vuelta puede ser interpretado como una pérdida de tiempo. No obstante, la evidencia científica apunta cada vez más a la dirección contraria. Las pausas breves y regulares no solo no van a perjudicar el rendimiento, sino que en muchos casos ayudan a reducir la fatiga, sostener la atención y mejorar el bienestar durante toda la jornada laboral.

La idea de fondo es bastante sencilla. El cerebro y el cuerpo no están diseñados para mantener durante horas el mismo nivel de concentración, la misma postura y la misma carga mental sin coste. Cuando el trabajo se prolonga sin ningún descanso, se acumula cansancio, tensión muscular, sequedad ocular y una pérdida progresiva de eficacia. Por eso, cada vez más expertos en salud laboral recomiendan hacer pequeñas pausas periódicas a lo largo del día.

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¿Por qué descansar no es perder el tiempo?

Uno de los descubrimientos más consistentes es que las pausas cortas ayudan sobre todo a la recuperación. Un metaanálisis realizado en 2022 sobre microdescansos concluyó que esta pausas mejoran el bienestar inmediato, sobre todo al aumentar el vigor y disminuir la fatiga; su efecto sobre el rendimiento también puede ser positivo, aunque va a depender más del tipo de área en la que se trabaje.

Este es un matiz importante. La ciencia no dice que cualquier pausa vaya a convertir automáticamente a alguien en más productivo en cualquier situación. Lo que sí muestra es que trabajar sin parar no suele ser la mejor estrategia cuando el objetivo es sostener el rendimiento de forma estable. En tareas largas, exigentes o repetitivas, la atención y la energía no son infinitas. Descansar unos minutos actúa como una especie de reinicio parcial: baja la fatiga acumulada y permite volver con más recursos mentales.

Asimismo, la investigación sobre microdescansos diarios señala que estos pequeños momentos pueden relacionarse con un mejor desempeño a través de un mecanismo concreto: el aumento del efecto positivo y la sensación de recuperación durante la jornada.

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Por otro lado, gran parte del interés actual por estas pausas no es solo por la productividad, tiene que ver con la salud. Pasar mucho tiempo sentado y concentrado frente a una pantalla también tiene efectos físicos y metabólicos medibles.

Cuando una persona está sentada durante mucho tiempo seguido, el cuerpo entra en una situación de baja activación muscular y circulatoria. Distintos estudios han observado que interrumpir ese tiempo sedentario con pausas breves de actividad, incluso de solo unos minutos, mejora la respuesta de la glucosa tras las comidas y puede beneficiar la función vascular.

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El cansancio mental también existe

No toda la fatiga laboral es física. En trabajos de oficina, tareas cognitivas, reuniones largas o jornadas de pantalla, el agotamiento suele ser más mental que muscular. Ahí las pausas también tienen un papel claro.

El metaanálisis sobre microdescansos reveló que los efectos más sólidos aparecen en el vigor y la fatiga, es decir, en cómo de cansada o energizada se siente la persona tras parar brevemente. El beneficio sobre el rendimiento global era menos uniforme, pero eso no quiere decir que descansar “no sirva”, sino que el mayor impacto suele estar en sostener la energía y evitar el deterioro progresivo del funcionamiento, más que en disparar la productividad de manera mágica.

Algo parecido apuntan otros estudios sobre este tema: las pausas breves durante la jornada se asocian con menos fatiga y más vitalidad. Esto tiene una gran importancia porque la productividad no va a depender solo del tiempo sentado delante del ordenador, sino del estado mental con el que se trabaja.

En trabajos digitales, una de las razones más prácticas para hacer pausas es el cansancio visual. La literatura sobre el llamado 'digital eye strain' es clara: el uso prolongado de pantallas está asociado con sequedad ocular, visión borrosa, dolor de cabeza, rigidez de cuello y cansancio general. Algunas revisiones sitúan su prevalencia en niveles muy altos de usuarios habituales de ordenador.

¿Cada cuánto tiempo se recomienda parar?

No existe una única frecuencia válida para todos los trabajos. La evidencia y las recomendaciones institucionales apuntan más bien a un principio general: las pausas frecuentes y breves suelen funcionar mejor que muy pocas pausas largas cuando el objetivo es combatir el cansancio durante tareas exigentes. Lo ideal sería establecer descansos breves frecuentes, cada 1 o 2 horas en trabajos demandantes, éstos son más eficaces contra la fatiga que unos pocos descansos largos.

En trabajos de pantalla, tiene mucho sentido introducir microdescansos aún más pequeños y frecuentes, aunque sea solo para levantarse, estirar la espalda, cambiar la postura o apartar la mirada. Serían pausas cada 20, 30 o 60 minutos. Por otro lado, también hay pausas específicas para la vista. Una de las más extendidas es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a un punto situado a unos 20 pies (6 metros). No es una cura universal, pero sí una herramienta fácil para reducir la sobrecarga visual en trabajos de pantalla.

En cuanto al tipo de pausa, la investigación siempre sugiere que es mejor moverse. Si el problema es estar demasiado tiempo inmóvil, una pausa activa ayuda algo, pero si se introduce algo de movimiento ayuda más. Sencillamente levantarse, caminar a por agua, subir un tramo de escaleras, hacer unos estiramientos o cambiar de postura son gestos pequeños que reactivan la circulación, musculatura y atención.