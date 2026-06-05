Lara Guerra 05 JUN 2026 - 19:26h.

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Ana Vázquez estalla en 'Todo es mentira' al escuchar las declaraciones de Enric Juliana durante su entrevista en la que menciona la recesión de las mujeres durante el gobierno del PP, algo con lo que la política no ha dudado en responder con ejemplos del PSOE que indicarían el machismo presente en el gobierno.

Después de que el expresidente Aznar asegure que el sistema constitucional español corre peligro en caso de un nuevo gobierno de coalición, Enric Juliana, adjunto al director de 'La Vanguardia' asegura que "si el PP y Vox ganan las elecciones puede venir tiempos de regresión social, de pérdidas de derechos sociales, de derechos de las mujeres e incluso a la aportación de la Unión Europea".

Estas palabras, han hecho que la política del Partido Popular no dude en pronunciarse sobre ello: "No puedo dejar por sentado lo que acabas de decir. La mayor recesión con las mujeres ha sido con el PSOE. Las mujeres han visto como se excarcelaban a sus violadores, como se bonificaban las penas de más de 1.500 agresores, han visto como las pulseras antimaltrato no funcionaron y se han callado. España lidera la tasa de paro femenina más grande de Europa ¿De qué mujeres me estáis hablando? No se puede hacer demagogia con esto", asegura.

Enric Juliana: "Lecciones pocas, usted dedíquese a su oficio que yo me dedicaré al mío"

Asimismo, Vázquez asegura que sus declaraciones son "denigrantes" porque el gobierno actual ha "utilizado prostitutas con el dinero público". Ante esto, Enric Juliana responde tajante: "Señora Vázquez usted es la que hace demagogia. Le felicito por su capacidad expresiva, yo llevo 20 años haciendo crónica política, sé lo que he visto y lo que ha pasado. Lecciones pocas, usted dedíquese a su oficio que yo me dedicaré al mío"