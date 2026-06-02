Lara Guerra 02 JUN 2026 - 19:50h.

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Risto Mejide se vuelve a pronunciar en 'Todo es mentira' sobre la multitud de casos de corrupción en España tras escuchar las tajantes palabras de Sor Lucía.

En primer lugar, el presentador asegura que existe, por muy pequeño que sea, un conjunto de políticos que no forman parte de la corrupción: "Afortunadamente no todos los políticos roban, hay una minoría de gente a la que le hemos entregado las llaves del Estado y además, nuestro dinero, para que gestionen el bien común; y que haya servicios sociales, hospitales, carreteras. En resumen, para que lo gestionen".

Risto Mejide: "Hay personas que se indignan viendo esto y que ellos no lleguen a final de mes"

Asimismo, Mejide confiesa que "hay personas que no llegan a fin de mes y creo que el cabreo es totalmente lícita cuando ven que sus impuestos se lo estarían llevando en crudo; y es el problema que genera la impotencia y la indignación de pensar que se dejan la piel para llegar a final de mes. Ahí es donde ven sus esfuerzos y que esa gente en vez de gestionarlo para que todo vaya a mejor, solo piensan en ellos mismos".