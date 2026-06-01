Lara Guerra 01 JUN 2026 - 20:46h.

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Después de que la policía abra expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia, Risto Mejide ha lanzado un mensaje en 'Todo es mentira' al definir este acto "mínimo como impactante".

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó a una profesora en la manifestación celebrada el pasado domingo en Valencia. Después de ver la secuencia de imágenes, Risto Mejide no ha dudado en pronunciarse sobre ello: "Esta persona ha sido ingresada con heridas en la rodilla y en la nariz, y yo antes de hablar con una de las compañeras del agente y de la manifestante, quiero decir algo".

Risto Mejide, sobre lo ocurrido: "Le deseo una pronta recuperación"

Tras esto, el presentador lanzaba el mensaje a la persona agredida: "Desde aquí le tengo que desear una pronta recuperación porque creo que ha sido objeto de una acción absolutamente intolerable por parte de la policía. A mi me parece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre hacen un trabajo impecable, como estábamos diciendo pues a veces no. Hay veces que pasa esto con un sentido de la desproporción absoluta que nos lleva a estas situaciones"