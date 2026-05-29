Lara Guerra 29 MAY 2026 - 21:36h.

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José Manuel García Margallo, exeurodiputado del PP y colaborador de 'Todo es mentira' responde a las críticas de Ignasi Guardans a aquellos que mencionan como relevante el volumen que tiene el sumario de Begoña Gómez.

En primer lugar, García Margallo explica que "voy a hacer una observación. Esto es un caso insólito, es la primera vez que se investiga a la mujer de un presidente del Gobierno desde 1977. Luego el tema me parece serio. El decir que todo esto es puro humo, es acusar al juez de haber hecho mal su trabajo y en el Estado de Derecho, cuando crees que un juez ha hecho mal su trabajo, tienes unos medios jurisdiccionales que no ponen en riesgo al poder judicial del Estado".

José Manuel García Margallo: "Hay otras maneras de recurrir si no se está de acuerdo con un juez"

Además, asegura que "si en el curso de la instrucción se producen errores o falsedades tienes la posibilidad de la denuncia ante el consejo del Poder Judicial, que está exactamente para eso. Y si verdaderamente crees que ha dictado una sentencia falsa o sabiendo que es falsa tienes la posibilidad de ir a la comisaría de al lado y destinar por reprobación. Entonces, yo insisto, aplico la presunción de inocencia pero, esto llueve sobre mojado. Aquí tenemos en calidad de investigados al entorno familiar del presidente, al Fiscal General del Estado, a dos secretarios de organización del PSOE, más todos estos casos que están saliendo"