Nacho Abad insiste en su invitación de visitar a José Luis Ábalos en prisión: “Me hago una marquita y luego se lo digo”

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“Nunca, jamás. La conozco de los medios, de lo que la conoce todo el mundo”, es lo que ha respondido Víctor de Aldama, cuando Nacho Abad le ha preguntado si conocía a Leire Díez, imputada y supuesta fontanera de las cloacas del PSOE.

Tras comentar la actualidad policía del PSOE y recordar que el PP también habló de conspiración contra su formación cuando ante sus casos de corrupción, ha explicado cómo había sido intentado captar por las cloacas socialistas. El hijo de José Luis Ábalos ha negado conocer a Leire Díez, pero sí ha explicado cómo ha sido su único contacto telefónico con Pérez Dolset: “No le conozco personalmente, pero recibí hace unas semanas una llamada suya… Tenía un documento en el que se me mencionaba a mí y también a mi padre… En un documento muy extenso, en las últimas líneas, en una conversación se me menciona a mí y a mi padre... participa un Pedro Gil, que no conozco, y Paloma López, fallecida, que tampoco conozco…”.

Ante la sorpresa del presentador de ‘En boca de todos’, Víctor Ábalos ha matizado el contenido de la supuesta conversación: “Uno le dice a otro: ‘He hablado con el hijo de Ábalos, muy majo, no va a dar más declaraciones… Podríamos ayudar a Ábalos poniendo la cabeza de ZP’… No es una chorrada porque se me ha intentado instrumentalizar para que otras personas se parapeten en mí y que yo lo haga público…”.

Víctor Ábalos, sobre su padre: "Está indignado"

El presentador ha insistido en su deseo de ir a hablar con el exministro de Fomento a prisión y ha conseguido que su hijo le confirmara que se lo iba a proponer: “Hoy me va a llamar, me hago una marquita y se lo pregunto, pero no te hagas muchas esperanzas…”. También ha querido saber cuál eran las últimas impresiones de José Luis Ábalos respecto a: “Zapatero, Gertru, las joyas…” y su hijo ha asegurado que están molesto: “Está indignado, mi padre cuando salta el escándalo, mi padre está aforado, no podía un informe policial mencionarle en ninguna investigación… Se le invita a abandonar el partido antes de estar imputado, mi padre fue imputado con la auditoria de Puente… Se le expulsa 18 meses antes”.

Además, ha considerado que es un error que José Luis Rodríguez Zapatero atrase su declaración: “Va a ser una sangría brutal y luego es tarde porque la sangría ya está hecha… Yo daría explicaciones a un país que lo ha sentido mucho porque mi padre no ha significado nada para este país”.

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Víctor Ábalos, hijo y portavoz de José Luis Ábalos, exministro del Fomento de Pedro Sánchez, para conocer la opinión del exsocialista sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la posible “presión” del expresidente sobre su padre.

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