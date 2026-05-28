Nacho Abad rompe una lanza por el abogado de Sánchez: “Olé, la pasión no se corta”

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La Audiencia Provincial iniciaba este jueves el juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por las presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017. Un juicio en el que la defensa de Sánchez basa su estrategia en tres puntos y señala al periodista Alejandro Entrambasaguas por sus publicaciones supuestamente falsas.

En directo desde la Audiencia Provincial de Badajoz, José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ ha explicado que la defensa de David Sánchez se había basado en tres puntos fundamentales: 1. No presentarse al puesto de trabajo no es delito, 2. El presunto falso contrato se firmaría en 2017 y eso estaría prescrito, pero se modificó en 2022 y 3. Se ha dirigido a Alejandro Entrambasaguas de ‘El Debate’ porque aseguran que la investigación se está basando en dos artículos suyos que son mentira.

Tras ser mencionado en la causa, el periodista Alejandro Entrambasaguas de ‘El Debate’ ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para dar su opinión sobre el proceso: “Para mí no ha sido ninguna novedad, se inicia en base a una denuncia basada en cinco artículos periodísticos que firma ‘El Debate’… Aquí quién decidió abrir diligencias fue la jueza, que también fue investigada en las cloacas del PSOE…”.

Ha explicado que es el acusado quién tiene que explicar por qué “Mudo su residencia fiscal para pagar menos impuestos cuando siempre ha estado viviendo en España, primero en la Moncloa en una autocaravana y luego en un pisito en Madrid”.

“La trama de Aldama ya ha sido sustanciada por la sala segunda del Tribunal Supremo… Esto es una pura invención, esto es mentira, esto es una falacia…”, eran las palabras del abogado de Sánchez ante las que el juez ha pedido contención. Una petición que ha molestado a Nacho Abad porque considera que hay que hacer las cosas con “ganas y pasión”: “Olé por el abogado de David Sánchez, la pasión no se corta”.

Entrambasaguas ha roto una lanza por el juez asegurando que el letrado: “Ha presentado a su cliente como una víctima por ser el hermano del presidente y ha despreciado el trabajo de los periodistas…”. Recordemos que se le atribuyen delitos de corrupción como son la prevaricación y el tráfico de influencias.

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