Daniel Montero 27 MAY 2026 - 20:40h.

La OCU ha entrado en Ferrraz después de que el juez Santiago Pedraz redactara un auto de 50 páginas que apunta a la creación de una trama criminal dentro del PSOE

Todo arranca tras la famosa 'Carta a la Ciudadanía' de Sánchez y sus 5 días de reflexión

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No hay día sin escándalo en el PSOE y en el Gobierno. Esta vez, la OCU ha entrado en Ferrraz después de que el juez Santiago Pedraz haya redactado un auto de 50 páginas que apunta a la creación de una trama criminal dentro del PSOE tras la imputación de Begoña Gómez.

Fue ahí cuando, según el auto, se activó una estrategia dirigida por el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, para “obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en el Gobierno” y en especial al presidente dado que "sin eso no hay nada más", dice Leire Díez.

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Cerdán dijo apenas conocer a Leire: el auto destapa 39 reuniones

Dice el juez que Santos Cerdán ostenta el rol superior y pone la estructura del partido al servicio de la actividad criminal. Eso pese a que dijo apenas conocerla. La realidad que destapa el auto es que mantuvo 39 reuniones con Leire Díez.

El juez detalla pagos a Leire Díez, que a pesar de negar su implicación, sí ha reconocido en varias ocasiones ser la "mano derecha" de Cerdán. Habrían acordado pagarle 4.000 euros mensuales con fondos del partido, camuflados a través de facturas falsas y empresas de otros implicados, como la de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía.

En la coordinación de esta red aparece también Javier Pérez Dolset, que participaba en las reuniones clave para intentar “destruir el procedimiento”.

El auto desvela intentos de soborno brutales: al fiscal Grinda o a Carmen Pano

Pero el plan iba más allá de los sueldos. El auto desvela intentos de soborno brutales. Al fiscal Grinda llegaron a ofrecerle un puesto en el extranjero o hasta 300.000 euros para que archivara investigaciones. Y a un testigo clave, Carmen Pano, la habrían llegado a ofrecer una cuantía que se cifra en 50.000€ con el objetivo de cambiar su declaración”.

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Por todo esto, el juez ya ha imputado a Santos Cerdán y a Gaspar Zarrías por delitos que van desde organización criminal hasta cohecho y revelación de secretos. Lo que se investiga es una maquinaria perfectamente engrasada para comprar silencios y torpedear a la justicia desde por parte de dirigentes del partido que lidera el Gobierno.

El auto del juez, pues, coloca a Santos Cerdán en la cúpula de esta supuesta organización para torpedear investigaciones judiciales que afectan al PSOE. Los mensajes muestran constantemente que los investigados se sentían respaldados y se movían claramente en beneficio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Todo arranca tras la famosa 'Carta a la Ciudadanía' de Sánchez y sus 5 días de reflexión

Todo arranca con la famosa 'Carta a la Ciudadanía' donde Sanchez se da cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer. Ahí dice Leire que va a Madrid porque le ha llamado Santos Cerdán porque tienen “Información que ayudaría al presidente”. Lo que quieren es “destruir el procedimiento” que afecta al enchufe de su hermano en Badajoz.,

Hay un momento dado en el que hablan de propiciar nulidades en cadena dentro de las causas, que terminase por invalidar causas como la de Ábalos y dicen que esa es la prioridad de Santos Cerdán "por orden del one". Aunque no hay ninguna conversación directa con el presidente.

El 29 de abril y tras esos cinco días de reflexión, Sanchez da una comparecencia pública. Ahí, Leire Díez habla de que “el presidente del Gobierno se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo. “Mira el jefe cómo cita los audios".

A partir de ahí hay movimientos financieros dentro del partido. Desde pequeños gestos como pagar cuatro viajes distintos a Leire Díez, que siempre ha mantenido que no tenía vinculación directa con la ejecutiva del PSOE, como abonar fuertes cantidades que fueron pagadas, según el auto, con la autorización de Santos Cerdán, pero con la firma también de la actual gerente del partido, que es Ana María Fuentes. Por eso se está alargando el registro, porque entre otras cosas quieren volcar todas las comunicaciones y los correos electrónicos de ella.

170.000 euros del PSOE a favor de la trama

De la contabilidad directa del partido salen unos 170.000 euros. De ellos, 20.000 van para un seguro vinculado a Leire y 16.000 directamete a ella a través de una de las empresas Gaspar Zarrías, pero la mayor parte, 125.000 euros va al abogado Jacobo Teijelo, que es el actual letrado de Santos Cerdán, pero el dinero sale antes de que Cerdán sea investigado. No sabemos por qué conceptos se factura. Tras preguntar al PSOE y al letrado, Noticias Cuatro, no ha habido respuesta. Otros 27.000 euros salen a otro letrado, exabogado de Koldo, directamente de las cuentas del partido.