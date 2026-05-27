Nacho Abad consigue hablar con la supuesta “Fontanera del PSOE” minutos después del requerimiento de la sede del PSOE por parte de la OCU

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Tan solo unos minutos después de saber que la OCU estaba en el interior de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, Nacho Abad se ha puesto en contacto con Leire Díez, exmilitante socialista, detenida también el pasado mes de diciembre. El magistrado Santiago Pedraz ha reimpulsado así la investigación abierta sobre Leire Díez y ha pedido requerir diversa documentación relacionada con “una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno”.

Por teléfono y antes de que Leire Díez pudiera hablar con su abogado, Nacho Abad le ha preguntado por su posible relación con una financiación ilegal del PSOE, algo que ella ha vuelto a negar en rotundo: “Bajo ningún concepto, nunca jamás”. También ha querido saber había recibido órdenes directas del exsecretario de organización, Santos Cerdán, y ella lo ha negado: “No he recibido órdenes de Santos Cerdán ni directa ni indirectamente”.

Además, ha expresado que no saben qué están buscando o por qué está sucediendo esto ahora: “No sé por qué están haciendo eso, no tengo la información”.

Susana Díaz, sobre Santos Cerdán: “No tengo ni idea, pero si lo ha hecho, que lo pague”

Tras conocerse la imputación de la gerente del partido socialista, Susana Díaz, senadora del PSOE se ha sorprendido al conocer las últimas decisiones judiciales, pero ha sido muy clara. Todos tienen presunción de inocencia, pero siente que está siendo una mañana muy desagradable y que hay que tomar medidas, y si alguien lo ha hecho, que lo pague.

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