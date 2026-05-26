Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2026 - 22:18h.

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José Luis Rodríguez Zapatero ha podido charlar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mitad de su imputación por el caso 'Plus Ultra', según adelanta 'Okdiario'. Tal y como detalla la periodista Irene Tabera en 'Horizonte', Zapatero le ha trasladado a Sánchez "que va a ir desmontando una a una las acusaciones que le ha hecho la UDEF".

La conversación ha tenido lugar este martes, un día después de salir a la luz el sumario de la imputación en donde el juez Calama habla, entre otras cosas, de un hallazgo de joyas y piezas de valor en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

El exmandatario charla con el presidente tras salir a la luz el sumario del caso

Irene Tabera señala que el motivo por el que le ha pedido el abogado del expresidente al magistrado de la Audiencia Nacional que se posponga su declaración en sede judicial no es otro que "estudiar todo el sumario" con más tiempo. Zapatero le ha trasladado a Sánchez "que puede haber hecho cosas mal, pero que no ha cometido delitos penales", cuenta la periodista en el programa de Cuatro como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, el exmandatario le ha pedido al presidente "tranquilidad" para "que continúe adelante la legislatura" en un momento donde los casos judiciales de su entorno están cercándole cada vez más.