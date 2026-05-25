Estas son las conclusiones de un experto al ver las imágenes de las joyas halladas en el despacho de Zapatero

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La UDEF ha intervenido la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y han encontrado más de 100 joyas y relojes, además de dos memorias USB, discos duros y varias carpetas con documentación de empresas que se encuentran en el auto del caso Plus Ultra.

En 'Horizonte' reciben la videollamada de Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros y presidente de COCEM, para que de las claves de estas piedras preciosas encontradas.

La calidad de las joyas

La primera pregunta es directa, qué es lo que ve el experto a priori a través de las imágenes que actualmente recorren todos los medios de comunicación. Armando señala que hay que separar dos grupos: "Uno de joyas que son relativamente asequibles para una gran parte de la población y luego esas joyas que son algo extraordinario y fuera del alcance de la mayoría de la población".

Se tratan de joyas que cuentan con "un diseño muy clásico que probablemente estén fabricadas antes de mediados, un poco más, de los 1900 y que tienen un valor incalculable", apunta. Sin embargo, esto solo se podría afirmar "cuando tuviéramos la posibilidad de hacer una peritación y un análisis de las gemas que conllevan" y se tratara de "diamantes, zafiros, rubíes y también de esmeraldas", "especialmente en esas que van acompañadas de zafiros".

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Y es que, "si esos zafiros tuvieran una calidad media alta, solamente esos 14 rubíes de la gargantilla que están en la imagen podrían superarlos en medio millón de euros", asegura.

Dónde se encuentran esas joyas

Una de las preguntas que se hace Iker Jiménez es en qué entornos se pueden encontrar este tipo de joyas. "Están al alcance solamente de élites económicas o de patrimonios privilegiados", informa el experto. Además, "esto no está al alcance del 99% de la población", añade.

En cuanto al origen de fabricación, debería visualizarlas para ver si existe alguna marca que pueda identificar al fabricante que lo hubiera producido en su día.

De hecho, tal y como señala Carmen Porter, "si son de alguna marca internacional subiría mucho más el valor porque son piezas únicas que a veces crean para personas concretas". Un dato que corrobora Armando Rodríguez: "Sin duda y hay muy pocas joyerías que tengan en stock de este corte".

En cualquier caso, se tratan de joyas que "se hacían en un encargo o las hacían los propios joyeros por la satisfacción de la alta joyería de tener piezas que tuvieran un carácter extraordinario y fuera de lo común".

En definitiva, "son muy pocas las ocasiones donde tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de pieza", concluye

El precio del lote

Carmen Porter se interesa por saber de qué precio estaríamos hablando al ver el lote, a lo que el joyero responde: "Si nos centramos exclusivamente en esos ocho lotes que tienen un importante valor aparentemente, pues estamos hablando de que si las gemas fueran de una calidad media baja, estarían en el entorno cercano a los 2.000.000 de euros, pero en cuanto alguna de las piedras de esas gemas tuvieran una excepcionalidad o tuvieran una calidad especial, podríamos llegar a cifras incalculables".

Y es que "no solamente se trata del tamaño de la gema, si no que intervienen, como todos saben, otros factores, como es la talla, el color, la pureza, una serie de condiciones que se manejan", apunta.

Además, "hay piedras muy grandes que tienen poco valor y hay piedras muy pequeñas que tienen un extraordinario valor, incluso un valor único", añade.