Horizonte Madrid, 22 MAY 2026 - 02:45h.

Así se dio cuenta Varsavsky de que Zapatero fingía hablar inglés en una cena con Clinton en 2013

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A escasos minutos de que concluya la larga noche de 'Horizonte', el colaborador Martín Varsavsky hace una confesión: "Yo tengo una anécdota para compartir de una cena que tuve con Zapatero y Bill Clinton y con Nina, mi esposa en el 2013". Un comentario que desata la sorpresa y carcajada en el plató: "Se lo estaba guardando".

Así fue la cena con Clinton y Zapatero

Según cuenta el empresario, él recibe una invitación por parte de Bill Clinton para ir a cenar a Casa Lucio porque estaba en el Consejo de su fundación. Cuál fue su sorpresa cuando al llegar se encuentra con Zapatero: "No sabía que iba a estar".

Durante la cena "se produce un pequeño incidente pero que muestra mucho sobre la personalidad de Zapatero de fingir", señala.

"Resulta que Clinton se da cuenta de que Zapatero no lo entiende y me pide a mi que le traduzca. Cuando empiezo a traducir, Zapatero me dice que no hace falta porque entendía. Yo le explico a Clinton y éste se da cuenta de la situación y dice 'Esta persona finge hablar inglés'", recuerda Martín Varsavsky.

Por lo que "Zapatero se quedó callado toda la cena porque no podía meter palabra", revela. Y, aunque él asegura haber estado con numerosos expresidentes que no sabían hablar inglés, "la diferencia es que nadie decía que lo hablaba".

Una anécdota que provoca la risa de los presentadores del programa.