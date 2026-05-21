Horizonte Madrid, 21 MAY 2026 - 23:48h.

Aldama manda un mensaje a su portavoz e Iker Jiménez le pregunta en llamada por el mismo

Todos los programas completos de 'Horizonte', en Mediaset Infinity

Compartir







Al volver de un espacio publicitario en 'Horizonte', Ramón Bermejo revela que ha recibido un mensaje de Víctor Aldama: "¿Por qué intentaba ZP utilizarme o acercarse a mi en Venezuela?".

Según Ketty Garat, las respuesta es que "a finales de 2018, Aldama y Zapatero reciben el mismo encargo de Hidalgo y Arrizabalaga, pareja actual de la mejor amiga de Begoña Gómez, Leticia Lauffer. Zapatero se enfada porque no sabe quién es ese tal Víctor de Aldama que está poniéndose a su nivel y de repente se da cuenta de la posición privilegiada y de la influencia que tiene sobre Delcy Rodríguez y sobre la número dos, que era entonces la ministra del Petróleo de Venezuela".

A esta información, Ramón Bermejo añade lo que él denomina "un detalle precioso": "En el Palacio de Miraflores, curiosamente estando Maduro como Presidente, Maduro recibe un reloj a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y esta le dice 'Esto era para el presidente Maduro, pero yo creo que es mejor que lo tengas tú'. Ese reloj lo tiene el señor de Aldama".

Momento en el que Iker Jiménez pregunta si puede llamar al empresario para que explique esta información, una propuesta que acepta el portavoz del mismo porque "nos está viendo".

La llamada de Aldama a 'Horizonte'

El presentador le pregunta a Aldama sobre ese mensaje porque siente que "tiene una carga de profundidad brutal ahora" porque lo que sobrentiende es que "Zapatero, personalmente a ti, te quería como introductor de amistades o de contactos".

Sin embargo, el empresario confiesa que no puede hacer "ningún comentario". "Aunque le haya mandado a Ramón porque obviamente veo el programa y me hierve la sangre en muchos aspectos y soy de mecha corta, tengo que hacer caso a mis abogados y en este momento es mejor que no haga ningún tipo de comentario. Pero habrá un momento para ello", añade Víctor de Aldama.

Y aunque Iker Jiménez no quiere "meterle en líos", solo le pide que confirme si la información que comentan en plató ocurrió. "Así es", es su respuesta.

En cuanto al reloj, afirma que "es una historia curiosa" de la cual "hay pruebas": "Os lo enseñaré el día que vaya a vuestro a vuestro plató".

Para Ketty Garat, "la respuesta grande básicamente es el petróleo" y lo explica en el video principal de esta noticia: ¡Dale play!