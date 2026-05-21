Daniel Montero 21 MAY 2026 - 14:56h.

La Agencia americana aportó una de las pruebas clave para apuntalar la acusación contra el expresidente.

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La investigación del caso por el que se imputa a Zapatero refleja que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aportó una de las pruebas clave para apuntalar la acusación contra el expresidente.

Estados Unidos ha entregado la información de un teléfono móvil, ¿De quién? De un empresario venezolano que tenía el 57% de la compañía Plus Ultra. Se llama Rodolfo Reyes Rojas y se marchó de España poco antes de que se lanzaran las primeras detenciones. Ese volcado es clave en el caso porque en su móvil hay audios y conversaciones que hablan de forma textual de cómo se contacta con el entorno del que el popio Rojas llama “Nuestro Pana Zapatero”.

Una las incógnitas del caso es saber en base a qué EEUU tomó esta iniciativa. Porque sobre el papel, Reyes Rojas nunca ha sido detenido en Estados Unidos. Intentó entrar en el país en 2021, en Miami, fue rechazado y tuvo que volver en un vuelo, pero no le constan incvestigaciones abiertas en los registros judiciales de Estados Unidos. Al menos en causas conocidas.

Pero EEUU tenía en el punto de mira al que se considera testaferro de Maduro. Y Rodolfo Reyes Rojas fue socio durante años y en varios negocios de este objetivo prioritario: Alex Shaab. Exministro chavista y financiero, el pasado 16 de mayo fue detenido y entregado a Estados Unidos. Hay sospechas de que parte del dinero de Plus Ultra fue enviado a un banco suizo donde Saab operaba.