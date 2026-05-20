Las conexiones del caso Koldo y el caso Zapatero

Daniel Montero 20 MAY 2026 - 14:54h.

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El caso es que en el sumario hay un punto de confluencia entre el caso Koldo, y el del expresidente Zapatero. Los casos están tan unidos que los investigadores de la UDEF pidieron a la Audiencia Nacional consultar las agendas de Ábalos y sus citas personales para tratar de cerrar el círculo.

Plus Ultra tenía problemas financieros, necesitaba unos 15 millones de euros de liquidez y buscaba dos vías de llegar al Gobierno. La primera es la de Ábalos y la segunda la del expresidente Zapatero. Pero ellos siempre quedan en una segunda fila. Primero aparecen los conseguidores. Para Ábalos aparece Koldo, el hombre para todo, y para Zapatero intermedian dos personas: primero el diplomático venezolano Ramón Gordils, que les lleva a Manuel Fajardo, un financiero. Y es Fajardo el que les dice que tanto él como Julio Martínez, al que llaman el Lacayo, son los hombres de Zapatero

El punto de colisión entre Ábalos y Zapatero llega con una reunión del expresidente con el ministro José Luis Escrivá. Los dos bandos sabe que está habiendo movimientos.

7 de septiembre de 2020: Koldo envía un mensaje a Abalos. “Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo”. “Para que lo sepas”, le dice el exministro a Koldo.

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¿Porqué es eso importante? Porque solo las empresas que están al corriente de pagos con Hacienda pueden pedir subvenciones. El auto explica que la Seguridad Social sí que le dio el certificado, pese a las deudas. Hay que investigar por qué se le dio el certificado si esas deudas existían.

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¿Hay acreditación de pagos a la rama de Ábalos y Zapatero? Los pagos a Zapatero hay que ver el 1% que se firma en Dubai y hay que ver si los cobros al expresidente son por esos informes que él dice y en el caso Ábalos hay dos transferencias a dos mujeres, una colombiana y otra Jéssica, la expareja del ministro.