La jueza establece que el lugar en el que cayó Andic es el único punto mortal de la ruta

Detienen al heredero de Mango por su presunta implicación en la muerte de su padre

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Tras conocerse la libertad condicional de Jonathan Andic, heredero de Mango, tras pagar una fianza de un millón de euros por su supuesta implicación en la muerte de su padre, Isak Andic, ‘En boca de todos’ ha analizado el auto de la investigación junto a Julio César Ruiz, periodista experto en el suceso.

Un auto en que se plantea la posibilidad de que el presunto asesino intentara borrar la huella de su padre sobre el terreno. Al parecer, los Mossos d´Esquadra realizaron más de 10 simulacros diferentes para intentar comprobar la pisada de Isak Andic en el lugar de su precipitación al vacío y ninguno resultó compatible con la huella encontrada, lo que podría corroborar que alguien intentó falsear una prueba moviendo hasta 4 veces el pie hacia delante y hacia atrás sobre la huella: “Hubo una intención de que alguien que quiso que se pensara que allí hubo un resbalón”.

Respecto a que el fundador de Mango cayera con los pies por delante, el experto ha explicado que esa algo posible con un empujón: “La caída con los pies por delante y arrastrándose de lado por la montaña puede ser compatible con un empujón”. Nacho Abad ha insistido en la falta de marcas en las manos de Andic de haberse intentado agarrar, pero la estructura de la zona lo hizo imposible. De hecho, la jueza ha establecido que: “En el lugar en el que cae Andic es el único lugar mortal de toda la ruta”.

Además, han destacado que el heredero acudió a la ruta en tres ocasiones previas al paseo con su padre, algo que ha insistido en negar.

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