Qué se sabe de la muerte de cinco italianos fallecidos mientras buceaban en Maldivas

Los buceadores fallecieron en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu

Una de las hipótesis contempla la posibilidad de que pudiesen haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva

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Italia sigue conmocionada por la muerte de cinco buceadores en Maldivas este pasado jueves en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Medios italianos aseguran que habrían sido localizados los cuatro cuerpos que faltaban. Además, también habría fallecido un buceador que participaba en la búsqueda.

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Quiénes son los fallecidos

Las víctimas son tres mujeres y dos hombres. Una de ellas Mónica Montefalcone, de 51 años, es una conocida bióloga marina que viajó hasta Maldivas, donde fue la directora científica de la campaña de monitoreo de sus islas. Su hija, otra de las víctimas, Giorgia Sommacal de tan solo 22 años, compartía esa pasión con su madre por la vida marina, y se acababa de licenciar en ingeniería biomédica, y la otra mujer, Muriel Oddenino, bióloga marina y ecóloga de 31 años, además era buceadora experimentada.

Los dos hombres fallecidos son Gianluca Benedetti, de 44 años, gerente de operaciones, instructor de buceo y capitán de barco y por último Federico Gualtieri, instructor de barco y que hace muy poco también se había graduado en la Universidad de Génova en biología marina y ecología.

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Las dos hipótesis sobre la muerte de los cinco italianos

Las autoridades del país trabajan con dos principales hipótesis, aunque todavía están tratando de reconstruir los hechos para esclarecer las causas del accidente, según confirma el mismo medio.

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Una de ellas es que su muerte estuviese relacionada con una posible contaminación de las botellas de aire comprimido que utilizan los buceadores porque una mezcla inadecuada o que el aire no sea del todo puro, puede provocar síntomas tardíos de intoxicación bajo el agua.

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La segunda hipótesis contempla la posibilidad de que pudiesen haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva y, dada la profundidad, no pudiesen volver a la superficie. Este tipo de cuevas tienen estructuras complejas y laberínticas, lo que, en caso de desconocimiento puede hacer que se pierda la orientación y la persona deje de saber hacia dónde ascender. Las autoridades tampoco descartan que la narcosis, esa sensación de somnolencia provocada por el nitrógeno, pueda haber influido en el accidente.