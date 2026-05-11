Patricia Pereda 11 MAY 2026 - 17:19h.

En estos casos hay que trabajar con visión en tres dimensiones y ejecutar movimientos de una precisión milimétrica.

Un éxito médico que demuestra que el uso de la robótica en bebés es seguro y especialmente beneficioso.

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La cirugía robótica marca un nuevo hito en España. El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha logrado operar a un bebé de solo 3 meses que padecía una dolencia renal, una intervención de la máxima precisión que ha sido un éxito. Había que operar en un espacio diminuto una obstrucción renal que ponía en riesgo su salud del bebe. Se trata de la primera operación de estas características realizada en España a un paciente tan pequeño. Y han aprovechado las ventajas del robot Da Vinci.

Como señala Daniel Cabezalí, de cirugía pediátrica del Hospital 12 de Octubre, "supone moverte en espacios muy reducidos en el que se trabaja en un riñón de unos cinco centímetros como una ciruela. Hemos extirpado la zona estrecha y vuelvo a reconstruir la vía urinaria uniendo el riñón con el uréter. El paciente fue dado de alta a las 48 horas de la operación sinb complicación ni en quirófano ni en postoperatorio inmediato".

Cabezalí ha resaltado la importancia de "aprovechar las ventajas del robot, la magnificación, la visión en tres dimensiones y la precisión que ofrece al cirujano para que estas cirugías reconstructivas sean un éxito".

Por su parte, la enfermera Helena Martín ha destacado que "estas cirugías robóticas aportan muchísimas ventajas en este tipo de pacientes pediátricos porque requieren de intervenciones en campos quirúrgicos muy pequeños, muy específicos y de alta complejidad donde esta tecnología tan precisa facilita enormemente la labor de todo nuestro equipo".

En estos casos hay que trabajar con visión en tres dimensiones y ejecutar movimientos de una precisión milimétrica, algo imposibles de alcanzar de forma manual en un cuerpo tan pequeño. Este éxito médico no solo supone un avance tecnológico, sino que demuestra que el uso de la robótica en bebés es posible, seguro y especialmente beneficioso

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Un paso mas de la cirugía robótica de precisión que ha hecho que la recuperación sea mucho más rápida y las cicatrices casi invisibles. Un éxito médico que demuestra que el uso de la robótica en bebés es seguro y especialmente beneficioso.

Este avance permite ir ampliando de manera progresiva las posibilidades de la robótica, aplicándola a procedimientos cada vez más complejos y en niños de menor edad y tamaño.

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A día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuentes en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia.

El Hospital 12 de Octubre ya ha llevado a cabo más de cincuenta procedimientos pediátricos con el robot Da Vinci, demostrando que el uso de este equipamiento no solo es aplicable, sino beneficioso en pacientes pediátricos de muy pocos meses de edad.