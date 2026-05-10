Los españoles han sido los primeros en desembarcar del buque fondeado, seguidos de los franceses

El Gobierno y la OMS han resaltado que el mecanismo de desembarco está funcionando "con toda normalidad"

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El avión preparado por el Gobierno con los catorce españoles, trece pasajeros y un tripulante, del crucero 'MV Hondius', fondeado desde las 06.30 hora local (07.30 hora peninsular) de este domingo en el puerto de Granadilla, ha despegado a las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) desde el Aeropuerto de Tenerife Sur rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para que inicien la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

El operativo de evacuación ha comenzado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora de la jornada que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

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Los españoles, los primeros en desembarcar

Al respecto, los españoles han sido los primeros en desembarcar del buque fondeado, aproximadamente a las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular), y lo han hecho en grupos de siete y en dos pequeñas embarcaciones.

Una vez en tierra, los catorce, usando mascarillas FP2 como medida preventiva adicional, se han subido a dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han partido escoltadas por la Guardia Civil y otro vehículo de la propia UME hacia el aeropuerto en un trayecto aproximado de diez minutos.

Alrededor de las 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) han llegado directamente a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les han puesto equipos protección individual (EPI), se han subido al avión, que ha despegado poco minutos antes de las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).

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El Gobierno y la OMS resaltan que el mecanismo de desembarco está funcionando "con toda normalidad"

Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han resaltado que el mecanismo de desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Tenerife está funcionando "con toda normalidad".

Así se ha puesto este domingo de manifiesto durante una comparecencia en el Puerto de Granadilla tras el despegue del avión preparado por el Gobierno rumbo a Madrid con los catorce españoles del crucero, que fueron los primeros en desembarcar.

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Tras los españoles, han sido los franceses los siguientes en desembarcar y a la 12.00 horas ya estaban en el aeropuerto, mientras que durante la jornada les seguirán los nacionales de Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.