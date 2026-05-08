Ya le han hecho una prueba de PCR que determinará si su caso es positivo o no, y si da negativo se le volverá a hacer la prueba en 24 horas.

El hantavirus se debilita al tercer contagio, pero se transmite persona a persona y en cadena

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Dos casos sospechosos de hantavirus ya tienen relación con nuestro país. Los dos viajaron en el mismo avión en el que se subió en Johannesburgo la mujer infectada que finalmente murió. Ese avión iba con destino Países Bajos. Antes del despegue la mujer ya presentó un empeoramiento, fue desembarcada del avión y trasladada a un hospital, donde finalmente falleció. El avión despegó sin ella y las autoridades rastrearon los contactos de las filas próximas.

Y ahí estaba, un sudafricano que viajó a Barcelona donde estuvo una semana y que se encuentra en Johanesburgo en estos momentos. Y la mujer española que ahora mismo está en Alicante, con tos, y aislada en el hospital Universitario de San Juan.

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Vicente ha sido testigo de cómo se ha blindado el lugar para su llegada: "Les han dicho que tenían que abandonar la habitación, y han pasado una cortina que indicaba que era una zona infecciosa y les han trasladado a la planta 8. Poco después se han enterado de lo que pasaba. Están sorprendidos y un poco asustados", comenta.

Ya le han hecho una prueba de PCR que determinará si su caso es positivo o no. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, señala al respecto que "su caso es improbable porque el contacto con la infectada fue leve iba dos filas por detrás de la persona infectada".

Si da negativo se volverá a repetir la prueba. Como medida preventiva se está buscando a los contactos que ha tenido esta mujer. También hay otra persona, de origen sudafricano, que viajó en el mismo vuelo y que después pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país. Ha sido identificada y no presenta ningú