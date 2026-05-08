El hantavirus se debilita al tercer contagio, pero se transmite persona a persona y en cadena

Lidia Camón 08 MAY 2026 - 16:34h.

La cepa andina se transmite de persona a persona y que puede haber contagios en cadena.

La OMS no teme una nueva pandemia: el hantavirus no contagia como el covid

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Poco a poco se tiene más información sobre la capacidad de contagio del hantavirus. Gustavo Palacios, microbiólogo del Hospital Monte de Sinaí de Nueva York, es uno de los expertos que ha visto cómo funciona la cepa de los Andes, más fácil de transmitir entre humanos que otras. Sí, puede provocar un efecto en cadena, pero es una expansión que se debilita a los tres contagios.

Este brote de hantavirus no es el primero. Hubo otro, en la patagonia argentina, en 2018, con 11 muertes y 34 contagiados. Confirmó que la cepa andina se transmite de persona a persona y que puede haber contagios en cadena, porque ahí se comprobó que los datos del brote no coincidian con lo que se conocia hasta entonces de los hantavirus.

Todo empezó en una fiesta de cumpleaños, con un infectado y más de 100 asistentes. De ella salieron 5 contagiados,. pero es que esos contagiados acabaron contagiando a otras 28 personas. Lo que pudimos ver es seguir el movimiento del virus identificar los 34 casos y reconstruir los contactos entre esas personas. En su estudio hablaron de supercontagiadores, pero el propio Palacios matiza: hay que poner todo esto en contexto.

De los 3.000 casos de hantavirus documentados, la inmensa mayoría son por contacto directo con el infectado. Sólo en 300 hubo transmisión secundaria, es decir, de un contagiado a otra persona y de esos 300, sólo en 50 se han visto tres saltos: del contagiado a otra persona y de esa persona a otra. Como señala el experto, "puede ocurrir, sí, pero son casos anecdóticos, y en este virus, además, la cadena de contagios solo puede tener tres eslabones: termina ahí".

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Palacios insiste en que el hantavirus no es la covid, y cree que "no hay ninguna posibilidad de una pandemia. En este brote en cadena de 2018, la tasa de contagio subió mucho, pero bajó muy rápido en cuanto se aisló a los contagiados.

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La tasa de transmision en ese caso fue alta, de 2,1, pero una vez que se implementaron medidas de aislamiento muy leves, basicamente no ir a reuniones sociales, sólo con eso disminuyó por debajo de 1 y el virus desapareció.

Hay menos de mil casos documentados de este virus. Y en la mayoría de los casos no vemos cadenas de transmisión secundaria.