En Tenerife ya se están ultimando los detalles de un operativo sin precedentes

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El MV Hondius ya está rumbo a Tenerife a una velocidad de 11 nudos y a una distancia del puerto de Granadilla de unas 150 millas. Esto significa que, si no cambia el rumbo y la velocidad, se prevé que llegue en torno a las 03:30 horas de la madrugada. Aunque el Gobierno ha anunciado que la horas previstas son entre las 04:00 y las 06:00 horas.

El buque entrará en el puerto para fondear dentro de la dársena. Ahora mismo, en esta zona se pueden ver otros barcos pero cuando llegue el MV Hondius, el puerto tendrá que estar totalmente despejado.

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El desembarco se hará cuando los aviones ya estén preparados para salir

En el buque hay 151 personas pero no todas van a desembarcar. Los otros 30 se quedarán y zarparán luego haca Países Bajos. Mientras, en Tenerife ya se están ultimando los detalles de un operativo sin precedentes. Ya se puede ver el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se están delimitando las zonas donde estará el equipo de sanidad, que será el encargado de examinar a los pasajeros que irán trasladando en el buque en grupos pequeños de cinco personas agrupadas por nacionalidad.

El desembarco se hará cuando los aviones ya estén preparados para salir del muelle del aeropuerto. Se espera que el operativo pueda completarse en un plazo de 24 a 48 horas. En ese tiempo habrán fletado los aviones de al menos cinco países de la Unión Europea ya confirmados y de Gran Bretaña y Estados Unidos. Aunque podría aumentar en las próximas horas.

Los autobuses burbuja que trasladarán a los pasajeros ya están a pie de muelle

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García, visitarán la zona esta tarde junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud para supervisar todo el dispositivo desde el puesto de mando. Los primeros en desembarcar serán las 14 personas españolas y se espera que el avión de las Fuerzas Aéreas los traslade a la capital durante el domingo por la mañana para que empiecen aquí la cuarentena.

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A pie de muelle ya se pueden ver en Tenerife los autobuses burbuja para trasladar a los pasajeros desde el puerto. La primera operación que se llevará acabo será el reconocimiento médico a bordo. En principio, los 147 tripulantes siguen sin síntomas. Pero, además de los 14 españoles, hay que coordinar el regreso de pasajeros de 22 nacionalidades. Y no todos los países envían aviones. La UE y Países Bajos se harán cargo de la repatriación.

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Los pasajeros llegarán a pie sin pasar por el control de pasaportes cuando a boso solo quede la tripulación esencial. El buque repostará e iniciará su regreso a Países Bajos. Una de las medida sin precedentes será que el buque no va a atracar en el puerto y que no solo habrá un ancla en el fondo de la dársena, por lo que no habrá amarras en el muelle. Se trata de una medida relevante por si hipotéticamente hubiese roedores que puedan contagiar el virus.