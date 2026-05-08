Así se siente el presidente de Canarias tras haber hablado por teléfono con Pedro Sánchez

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Tras hablar sobre las conclusiones que ha sacado con el cónsul de Holanda, Fernando Clavijo también revela cómo fue la llamada con Pedro Sánchez en su entrevista para 'Todo es mentira'. Además, opina sobre las declaraciones de la OMS sobre el desembarco en Canarias y expone sus expectativas sobre la reunión que tendrá lugar esta tarde con Sanidad.

Así fue su conversación con Pedro Sánchez

Una de las cosas que pedía el presidente de Canarias en estos últimos días era poder hablar cara a cara con el presidente del Gobierno sobre la situación y los protocolos que se llevarían a cabo. Finalmente, conversaron a través de una llamada "de cortesía", señala: "Fue una llamada de dos presidentes que en la que uno muestra la preocupación por lo que está ocurriendo en su territorio".

Pedro Sánchez, según cuenta, le decía que "estaba informado de la reunión que había mantenido con la ministra y que él también estaba preocupado y hacía el seguimiento de la situación". "Yo insisto en, con carácter general, el diálogo, el entendimiento, la capacidad de tener las líneas abiertas son importantes, pero una situación como esta todavía más", señala.

Después de esta conversación considera que "un poco recuperó el tono de normalidad de esa relación que tenemos que tener el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias". Para que siga siendo así, el presidente autónomo espera "poder seguir manteniendo conversaciones con la ministra para que las incógnitas que van surgiendo en un operativo complejo las podamos tener claras": "Tengo la obligación de velar por los intereses de Canarias y yo imagino que Gobierno España por el de todos los españoles. Es evidente que para hacerlo bien tanto unos como otros tenemos que colaborar".

No obstante, en cuanto al momento en el que se ha producido dicha llamada, opina: "Bueno, no conozco la agenda del Presidente. Llegó. A mí me hubiese gustado que hubiese llegado antes, pero bueno, al final llegó y cada uno marca sus tiempos. Pero a mí, con sinceridad, me hubiese gustado que hubiese llegado antes". Es más, "me hubiese gustado que no hubiese tenido yo que pedir esa llamada, sino que hubiese nacido por parte del Presidente. Pero bueno, no pasa nada. Al final llegó", puntualiza.

Su opinión sobre las declaraciones de la OMS sobre el riesgo de Canarias

Fernando Clavijo ha estado "en el punto de mira" por sus manifestaciones en la prensa ya que algunos consideran que "había desatado cierto histerismo". De hecho, la OMS en rueda de prensa ha agradecido a Pedro Sánchez su solidaridad y ha asegurado que "el riesgo para la población de Canarias es bajo".

Unas declaraciones sobre las que el presidente de Canarias insiste: "No había ninguna obligación legal de aceptar el barco y el riesgo es igual de bajo que para la ciudadanía de Cabo Verde". "A mí me hubiese gustado que en todo el fenómeno migratorio esos gestos solidarios del Gobierno de España hubiesen llegado también con Canarias y no llegaron", denuncia Clavijo.

"Yo sigo estando en contra de la actuación del Gobierno y no hay ningún argumento jurídico que determine que esa situación era obligatoria para España", añade. Y, por otro lado, asegura que no comparte "esa decisión ha tomado unilateralmente el Gobierno de España". Aunque "eso no quita para que ahora el Gobierno de Canarias entero esté trabajando para que este operativo complejo de evacuación de los pasajeros sea con toda la seguridad de los canarios y para los pasajeros", concluye.