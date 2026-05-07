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El crucero afectado por un brote de hantavirus navega ya rumbo a Canarias y está previsto que llegue el domingo al puerto de Granadilla. Ante esta situación, los trabajadores del puerto han advertido de que podrían bloquear las instalaciones cuando el barco atraque.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Elena Ruiz, portavoz de los trabajadores de los puertos de Tenerife, quien ha denunciado la falta de información que reciben los empleados: "No tenemos ningún tipo de conocimiento de cómo va a ser el procedimiento ni de cómo se va a actuar. Hace dos días entregué un comunicado a la Autoridad Portuaria de Tenerife informando de la preocupación de todos los trabajadores que tendrían que intervenir y de cómo nos podría afectar, y no he tenido respuesta".

Elena Ruiz también ha explicado el estado de ánimo de los trabajadores ante la llegada del crucero: "Hay mucha incertidumbre, estamos muy nerviosos y muy preocupados, sobre todo por la falta de información".

Elena Ruiz: "Se habla de fondeo, pero en Granadilla no hay fondeo"

Además, ha señalado que, en caso de que se trate de un fondeo, este no podría realizarse en el puerto de Granadilla: "Se habla de fondeo, pero en Granadilla no hay fondeo. Tendría que ser en el puerto de Santa Cruz y nuestra preocupación es que queremos un protocolo que nos garantice la seguridad, porque si se trata de un atraque tendríamos contacto con el crucero".

Por último, Elena Ruiz ha denunciado la falta de infraestructuras del puerto de Granadilla: "Al puerto de Granadilla le falta infraestructura, no tenemos remolcadores. Todo el tiempo hay bloqueos, el puerto está secuestrado".