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El portavoz del Gobierno canario desmiente a la ministra de Sanidad al insistir en su contacto estrecho: "Estar informados no es mandar Whatsapp"

El portavoz del Gobierno canario desmiente a la ministra de Sanidad al insistir en su contacto estrecho: "Estar informados no es mandar Whatsapp"
Risto Mejide recibe a Alfonso Cabello. 'Todo es mentira'
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En 'Todo es mentira' reciben al portavoz del Gobierno canario para que reaccione a las declaraciones de Mónica García, quien ha asegurado que en todo momento han mantenido un contacto estrecho con Canarias.

La respuesta de Alfonso Cabello

Tal y como señala Risto Mejide, o la ministra de Sanidad está mintiendo, o lo está haciendo Fernando Clavijo. Y es que "las últimas 24 horas han sido frenéticas", asegura. Tanto es así que en las islas "no hemos pegado ojo en toda la noche pendientes de esta situación", confiesa.

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La última reunión formal tuvo lugar a las cuatro de la tarde y, a partir de ahí, "se producen informaciones a través de los medios de comunicación", señala. Sin embargo, ya por la noche "se produce un intercambio de Whatsapps entre la ministra de Sanidad y el presidente Clavijo que terminan con esa carta", cuenta.

"El Presidente responde de manera inmediata a la 1:23 horas de la mañana solicitando más información, informes técnicos y epidemiológicos para saber a qué atenernos", revela.

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Por lo que, asegura: "Estar informados no es enviar un Whatsapp, por simplificarlo mucho, diciendo cuál es una descripción somera de la situación. Estar informado es poder compartir la información para poder dimensionar cuál es el protocolo y en qué características tiene que estar preparado el gobierno de Canarias para garantizar la seguridad de la población y el personal sanitario".

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