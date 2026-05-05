Lara Guerra 05 MAY 2026 - 20:31h.

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Fernando Clavijo, presidente de Canarias, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que, según 'El Español', los 2 pasajeros contagiados en el crucero con Hantavirus sean evacuados a Países Bajos.

En primer lugar, Clavijo explica que "hubo una reunión técnica en la que la postura del gobierno de Canarias y del Ministerio era la misma, facilitar un avión para evacuar a las dos personas que estaban enfermas y que se trasladase a Holanda, que es donde tiene la bandera. Traerlo a Canarias era bajar para volver a subir, era realmente absurdo y en principio, con los equipo de protección individualizados del protocolo no genera problemas y se trasladaría a un hospital en Holanda".

Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Tras la cuarentena tienen que ser repatriados"

Asimismo, Clavijo asegura que "el ministerio me traslada que se después de la cuarentena en Holanda tendrían que ser repatriados. La primera reacción ha sido de mucha preocupación, pude contactar con la ministra hoy y la OMS estaba interviniendo pero no mandaba ningún comunicado. Creo que la decisión es la correcta, no es para los pasajeros que están afectados y que tiene que recibir atención médica sino también por la seguridad del barco"

Por último, el presidente de Canarias declara que "cuando hablé con la ministra parece que la OMS lanzó una recomendación sin contar con el gobierno español ni canario. Nosotros nos coordinamos con el estado español, si que al principio ha habido mucho desconcierto porque lo que hemos pasado con el COVID la gente se asusta".