Lara Guerra 05 MAY 2026 - 18:22h.

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Elsa Punset, filósofa y divulgadora, explica en 'Todo es mentira' los motivos que, según 'ABC', Ábalos sigue cayendo bien y representa la figura del típico adorable golfo español pese a ser considerado presuntamente un delincuente.

Después de las declaraciones del que fuera ministro de Transportes donde confesaba que estaba siendo "carne de meme", el diario 'ABC' aseguraba que en determinados momentos conectaba con el papel de golfo adorable y español. Sin embargo, el final del interrogatorio se le "desmadró" el personaje para llegar a ser el malvado de la película.

Elsa Punset: "Se produce en el cuerpo un efecto físico cuando vemos caer a los poderosos"

En este contexto, la escritora y colaboradora de 'Todo es mentira', Elsa desvela los motivos que llevan a que se produzca esto: "Hay una familiaridad en la que es un personaje que se enamora, roba y le sale todo mal, como a nosotros. No te enfadas con él pero piensas...pobre"

Además, asegura que luego hay "un mecanismo muy interesante que es la placer del infortunio ajeno. Imaginad que alguien cruza por aquí, se resbala y se cae; no se hace daño pero hace el ridículo. En este momento nos reiríamos porque hay un punto en el ser humano en el que ver caer a los poderosos es muy atractivo. Todo esto tiene un efecto físico en el cuerpo donde se libera dopamina, un chute de emoción".