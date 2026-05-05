Lara Guerra 05 MAY 2026 - 17:06h.

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Fernando Portillo, magistrado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para explicar si la pena es una cuestión política, después de que la Fiscalía General ordene no rebajársela a Aldama y el PP pida que sí se haga.

En primer lugar, el magistrado comenta que "lo que se está haciendo o parece que ha hecho la fiscalía forma parte de actuación, en principio no se mete en el juicio pero entiende que ella tiene algo que decir. Parece que, según las noticias publicadas, el fiscal solo habría aceptado, eso sí, el artículo permite no pedir esa rebaja pero, puede exponer verbalmente lo que considere lo más justo. Una manera un poco de 'afear' a su jefe".

Sobre la petición del Partido Popular, el magistrado detalla que "ni siquiera lo que es la fiscal general del Estado habría obligado a hacer al fiscal Luzón puede influir. El tribunal puede dar instrucciones a subordinados, pero no puede dárselas al tribunal ni tampoco tiene por que escuchar lo que digan los partidos políticos".

Fernando Portillo: "Se aplicará la pena atendiendo a la intensidad e importancia de la colaboración de Aldama"

Por último, Portillo asegura que "al final el tribunal aplicará la atenuante simple, que es una pena de 7 años, o cualificada que podrá dejarla más reducida. Lo hará atendiendo a lo que crea que se ha producido si considera que la colaboración de Aldama ha tenido la intensidad e importancia suficiente para la pena máxima, y si así lo entiende se realizará".