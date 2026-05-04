Lara Guerra 04 MAY 2026 - 17:37h.

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Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que, el que fuera ministro de Transportes, se someta a nuevas declaraciones por el caso mascarillas.

Entre las palabras de su padre, se ha destacado en numerosas ocasiones los ingresos de 500 euros mensuales y que la UCO le ha encontrado 94.000 euros en 10 años, sin embargo, Risto recuerda el audio de Aldama donde se corrige la cantidad mencionada por 500.000 euros. Sobre esta información, Víctor detalla que "ya salió con los informes, ahora Aldama ve oportuno sacarlo a la luz. Pero, ese audio termina con una frase de mi padre diciendo 'Koldo no te hagas paj*** mentales. Esto es como todo, si mi padre tuviera los dispositivos podríamos contextualizar los mensajes, pero sin ello es difícil, aún así nosotros nos esmeramos en explicarlo. Esto es sobre una empresa de petróleo, que no tiene nada que ver con las mascarillas".

Víctor Ábalos: "Le he ayudado, pero tuve problemas para encontrar en el banco muchos movimientos"

Sorprendido con el "nosotros", Mejide no duda en preguntarle si le ha ayudado en la defensa; algo que sin dudarlo el empresario confirma: "Le he ayudado, claro que sí. Ese cuadro de 95.000 euros...ha habido problemas para encontrar en el banco muchos movimientos. He tenido a mi padre como cliente casi para destripar esos 95.000 euros; te puedo decir que los bajé a 15.000 y ya paré. Me quedó eso sin justificar porque tampoco conozco los gastos de mi padre, pero, conociendo un poco su vida y la relación que tenía, hay que tener en cuenta que en ese informe patrimonial donde a lo mejor está con su exmujer, se mezcla todo"