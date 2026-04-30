Víctor Ábalos defiende la inocencia de su padre y critica la “doble vara de medir” de la investigación

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Hoy es el turno de declarar de Koldo García en el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, tras la declaración de ayer de Aldama.

Víctor Ábalos habla con 'Todo es mentira' sobre el desarrollo del juicio y, en primer lugar, ha querido defender que su padre no se ha llevado dinero: “Mi padre no se ha llevado ni un euro con todo esto. Todo se basa en una serie de hechos que se han ido argumentando en distintos informes que, a mi juicio, son poco imparciales. Las pruebas que presenta mi padre parece que no sirven para nada. Hay una clara doble vara de medir”.

Víctor Ábalos ha querido comentar la declaración de Ayer de Aldama: "Si Aldama dijera la verdad, estaría en la cárcel. Su objetivo es el presidente, la cabeza de mi padre no le vale"

Víctor Ábalos: "Me está sorprendiendo su entereza y su fortaleza mental y física"

Además, explica cómo está viendo a su padre: “Me está sorprendiendo su entereza y su fortaleza mental y física, porque las sesiones son largas, mañana y tarde, los traslados son duros y mi padre ya tiene cierta edad. Algo parecido le ocurre a Koldo. Aun así, lo veo como siempre: fuerte, optimista pese a las circunstancias y con ganas de declarar”.

Se pronuncia sobre la acusación de que él sería testaferro de su padre: “La única mención que se hace es la existencia de un préstamo de hijo a padre, pero se omite que hay un contrato elevado a público. No creo que ningún testaferro ponga su cara, su nombre o su empresa para hacer algo así”.

Por último, Víctor asegura no conocer a las supuestas amigas de Ábalos a las que el exministro habría colocado: “Mi padre no ha enchufado a nadie, ha ayudado, que no es lo mismo”.