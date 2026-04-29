Risto Mejide no comprende la actitud del PNV ante un meme e Iñaki Anasagasti le explica el contexto que hay detrás

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Este miércoles, 29 de abril, el presidente del EBB del PNV ha anulado la reunión que tenía con Moncloa por lo que han considerado una "falta de respeto" por parte del PSE-EE: la publicación de una foto suya generada con Inteligencia Artificial en la que aparece tirándose a una piscina después de que el líder 'jeltzale' asegurase que existía "base" para trabajar un nuevo estatus.

Para comentar el tema, 'Todo es mentira' invita al exportavoz del PNV Iñaki Anasagasti, quien ha justificado la actitud del partido ante la incomprensión de Risto Mejide.

Anasagasti explica el contexto del meme

Primero de todo, el entrevistado da el contexto de la foto generado con IA para que los espectadores entiendan el contexto: "Javier Arzallus, hace 30 años, estaba negociando con José María Aznar uno de los temas que estaban encima de la mesa que era el tema de ETA. Entonces, unas propuestas que le dijo Arzallius a Aznar era: 'Quiero saber si ese mundo está dispuesto a moverse'. Aznar no quería y Mayor Oreja mucho menos. Entonces Arzallus le dice: 'Para tirarte a una piscina tienes que saber si tiene agua porque si no tiene agua, te la das y yo quiero saber si esa piscina tiene agua'. Eso lo dijo hace 30 años y se ha hecho viral y ahora todo el mundo habla de la piscina con agua".

"En este momento, el PNV, el Partido Socialista y Bildu, en una ponencia del Parlamento Vasco tratan de lograr un acuerdo para la renovación del Estatuto de Autonomía del Guernica y ayer por la mañana, en un programa de radio, Aitor Esteban dijo 'Parece que hay agua en la piscina más o menos, ¿no?' Como consecuencia de eso, el Partido Socialista, en lugar de argumentar, saca este meme un poco riéndose de la figura de Aitor Esteban y lo hace Eneko Andueza", continúa.

Por lo tanto, "el Partido Socialista no tiene la cultura del PNV de que por una parte está el Gobierno y por otra parte está el partido. Eneko Andueza, en esta legislatura ha querido quedarse fuera del Gobierno para poder criticar, pero no a la oposición, sino al PNV para que no le diga que el Partido Socialista es el mayordomo del PNV y no es la primera vez que esto está ocurriendo y continuamente Eneko Andueza para marcar terreno está diciendo cosas indebidas", señala.

Risto Mejide rebate la justificación de Anasagasti

Iñaki Anasagasti considera que Endeko Andueza "en lugar de ponerse de parte del Gobierno Vasco, siendo socio del Gobierno Vasco, se pone siempre de parte de la administración central". Sin embargo, Risto Mejide le da su tajante opinión al respecto: "Yo entiendo eso que me estás explicando, pero lo que no entiendo es que se tomen las cosas tan a pecho. Ni es una falta de respeto, ni es indecente. Es simplemente un chiste, además, que ni siquiera hace gracia con lo cual es una imagen más. En medio de muchas cosas mucho más importantes que estáis negociando, poner esto a la misma altura me parece una estrategia un poco burda también para que acaben cediendo en otras cosas, o sea, es evidente que esto no puede generar una crisis a nivel 'Ya no me reúno contigo'. Es que eso es lo que me parece absurdo y desproporcionado. Me parece desproporcionado y todo lo desproporcionado es absurdo".

El entrevistado desmiente la intuición de Risto Mejide asegurando que "eso es un cuento de camino": "Eso no es verdad. El Estatuto de Autonomía de Guernica es una Ley Orgánica que se tiene que cumplir y llevamos 45 años sin que esa Ley Orgánica se cumpla".

Es Xavi Domínguez quien trata de descubrir cuál es el verdadero motivo por el que no han acudido a la reunión si al principio de la entrevista ha asegurado que no ha sido el meme. "Pues la negociación de aeropuertos y puertos, por ejemplo, el Guernica de Picasso, el tema de vivienda, lo que ocurrió ayer en el Congreso de Diputados, que son todos los días, todas las semanas, que somos socios teóricamente preferentes y usted sabe lo que ocurre con el Gobierno Sánchez".

"Hay una especie de gallinero en el Gobierno y las cosas no se están llevando a cabo. Por tanto, es normal que un meme puede ser la gota de agua que desborda un vaso", concluye.