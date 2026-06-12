El tierno momento en el que el papa León XIV coge en brazos a un niño en el centro de migrantes de Tenerife

El papa León XIV ha visitado esta mañana el centro de acogida Las Raíces de Tenerife, como colofón de su viaje a Canarias

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El papa León XIV ha visitado esta mañana el centro de acogida Las Raíces de Tenerife, como colofón de su viaje a Canarias, protagonizado por las palabras del pontífice sobre la inmigración , su sensibilidad y cercanía con los más desfavorecidos. Precisamente esa cercanía ha dejado un momento muy tierno esta mañana, cuando el papa se ha acercado a saludar a las personas del centro de Las Raíces.

El pontífice coge en brazos a un niño con chándal rojo al que después deja en el suelo. Pero cuando intenta seguir su camino y saludar a otros, el niño le vuelve a reclamar, así que el papa vuelve a cogerlo en brazas y le abraza muy cariñosamente y ya no le suelta. El niño está tan a gusto que incluso le coge la cara y sigue su camino, pero con él en brazos.

Ha sido uno de los momentos más entrañables de la mañana, en la que León XIV ha escuchado testimonios de varias personas, como de Theodor Faye, nigeriano, y la joven Bousso Diouf, en representación de los usuarios que se alojan en este centro gestionado por la organización de trabajo social Accem, en el que se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las isla siguiendo la ruta canaria de cayucos y pateras, la más mortífera del mundo.

"No pedimos privilegios. No pedimos compasión. Pedimos respeto, humanidad y la oportunidad de vivir con dignidad"

"No pedimos privilegios. No pedimos compasión. Pedimos respeto, humanidad y la oportunidad de vivir con dignidad", ha reivindicado Bousso Diouf ante el papa. Y ha añadido: "Nuestra humanidad debe estar siempre por encima de cualquier condición legal".

No ha habido referencias expresas en el acto de Tenerife pero son peticiones se producen en la misma jornada en que entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo en la UE, que supone la mayor reforma desde la crisis migratoria de 2015, y entre cuyas novedades destacan medidas de blindaje fronterizo, de disuasión y de aceleración de expulsiones de personas migrantes, además de ayudas a países bajo mayor presión migratoria, como España.

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En Las Raíces, los migrantes han agradecido a León XIV su sensibilidad y escucha. "Gracias por escuchar a las personas migrantes, a las familias que dejaron su país y empezaron empezamos una nueva vida lejos de casa. Muchas veces el camino es difícil. Hay miedo, tristeza y también soledad. Pero sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante", ha dicho Theodor. "Venimos con sueños sencillos: trabajar, cuidar de la familia y vivir con dignidad. Y sentimos que usted mira a las personas migrantes con respeto y con cariño", ha añadido.