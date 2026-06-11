Valentina cautivó al Papa explicándole las características técnicas de la Torre de Jesucristo.

El padre de Valentina dice que sintió miedo y emoción, pero que disfrutó a ver que lo hacía ella.

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Valentina fue otra de las protagonistas de la visita de León XIV a Barcelona. La niña, de 13 años con síndrome de Leber, sólo ve luces y sombras, cautivó al Papa explicándole las características técnicas de la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia. Lo hizo palpando con sus manos una réplica de la torre y detalló al Papa la silueta de la estructura que corona la Basílica. Después, Valentina le regaló a León XIV un dibujo. Y hoy, ella y su padre cuentan a Noticias Cuatro cómo vivieron ese momento.

"Me sentí bastante incrédula, bastante feliz, afortunada y suertuda, sentí que tenía mucha suerte. Las personas con discapacidad visual podemos aprender y ver las cosas a travéas del tacto y el tacto nos ayuda a comprender las cosas que tenemos alrededor, las maquetas también", reconoce Valentina.

Su padre reconoce que sintió tanta emoción como miedo. Pero tenía "confianza porque sabía que domina muy bien ese entorno. Valentina es una niña bastante extrovertida, disfrutamos el momento porque sabíamos que ella lo estaba disfrutando".

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