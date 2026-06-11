Lidia Camón 11 JUN 2026 - 14:39h.

Igor Cortadellas y su equipo han dedicado un año y medio a este espectáculo.

La primera vez que han visto el espectáculo total ha sido en directo.

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Lo que pasó anoche en la Sagrada Familia pasará a la historia como uno de los mayores espectáculos en nuestro país. Detrás de este espectáculo histórico está la creatividad del equipo de Igor Cortadellas. uno de los creadores audiovisuales más relevantes de su generación. Este Barcelonés de 50 años está especializado en la fusión de música, imagen y tecnología. Hemos podido hablar con él de cómo se construyo el acto culmen del papa en Barcelona. Un año y medio de trabajo.

De su mente ha salido todo. Era imposible no alzar la mirada ante tal obra. "De repente se aunan empiezan a bailar, entran dentro de la Basílica y se filtra esa luz de estas almas y que salga transformada en colores".

Con la fusión de la tecnología y la sensibilidad artística consiguió destacar la arquitectura de Antonio Gaudí. "Cuando llegamos a la cruz es esa conexión con las estrellas y que, de repente, Gaudí viniera

Un show que homenajea al arquitecto sobre el cielo de Barcelona. De hecho, él mismo se gira a admirar su obra justo el día del centenario de su muerte. "Esta coda final donde nos hace este guiño para el recuerdo".

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La creatividad de Igor Cortadellas no es una sorpresa, entre sus numerosos trabajos está el concierto del pianista Lang Lang en el Liceu de Barcelona o la gala de los 100 años de Telefónica. Una explosión de emociones que refleja que su mente no tiene limite.