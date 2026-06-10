León XIV acude a Montserrat, zona cero de los abusos en España, pero no habla de ellos

León XIV ha evitado mencionar los abusos en el territorio con más casos en España.

El emocionante encuentro de Renzo, un niño de 6 años de El Raval y León XIV

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Antes de ir al Raval, León XIV ha oficiado un acto en la Abadía de Montserrat. Es el monasterio que alberga a la Virgen de Montserrat, a la Moreneta y que para las víctimas de los abusos de la iglesia tiene un significado especial. Ellos lo consideran la zona cero de los abusos. Una investigación independiente encargada por la propia abadía concluyó que el monje Andreu Soler fue un depredador sexual y que abusó durante más de 30 años de menores de edad, informa Marina Pérez.

El Papa León XIV ha llegado a Montserrat con miles de fieles esperándoles. De nuevo ha saludado y bendecido a los más pequeños. "Estoy contento de poder estar a los pies de la Moreneta", ha asegurado en un discurso con más fragmentos en catalán hasta el momento.

En el balcón de la plaza, León XIV ha dado las gracias a Catalunya por acoger a personas migrantes a lo que el público ha respondido con una gran ovación. Pero no todos están contentos. Montserrat es también un escándalo de la pederastia. Y más aún cuando hoy León XIV ha evitado mencionar los abusos en el territorio con más casos en España. Y dijo en Madrid que los abusos eran una llaga abierta, pero en Montserrat, no ha habido palabra sobre ellos.