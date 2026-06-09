Sandra Mir 09 JUN 2026 - 14:57h.

Leon XIV, a sus 70 años, en Madrid ha participado en 15 actos y ha recorrido media ciudad en Papa Móvil.

El Papa León XIV apuesta por el diálogo social en el trabajo y ver al empleado de forma digna

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Estos días estamos viendo a un papa hiperactivo y en plena forma. A sus 70 años, en Madrid ha participado en 15 actos y ha recorrido media ciudad en Papa Móvil. La clave está en su buena salud y en su entrenamiento.

72 horas de viaje, 40 horas efectivas de trabajo, 15 actos oficiales, unos 15 kilómetros recorrido en papa móvil, de pie, en equilibrio. Saludando a izquierda y derecha, como en una clase de fitness. 79 bebés bendecidos. Horas de homilias y encuentros sin perder la voz. Jesús le ayuda a sostenerse, pero también una rutina diaria en el gimansio. Asi lo cuenta el que es su entrenador desde hace un año, Valerio Masella: "Entrenamos 55 minutos sobretodo cardio y fuerza. Su punto fuerte es la bicicleta, pedalea muy fuerte y tiene una salida explosiva. Es muy bueno para su respiración.

Además, come mucha proteína. Aquí en España los menús han ido cargados de jamón. De hecho, en su viaje a España ha comido "la propuesta gastronómica ofreció productos como el centollo de Galicia, los pescados del arco cantábrico, las quisquillas de Motril (Granada) o el jamón ibérico de Huelva. No han faltado las croquetas de cocido, el gazpacho y la ensaladilla. En Canarias ya se sabe que el Papa comerá quesos canarios, papas negras o la piña de El Hierro.

"Hay que mantener firme su sistema muscular y esquelético. Y así aguanta esta vorágine con una sonrisa. Robert Prevost, un hombre de 70 años, se cuida casi como un atleta. Como señala José María Pardo, profesor de Teología de la Universidad de Navarra, "el papa nada, juega al tenis, es una persona joven, tiene 70 años si se cuida es capaz de soportar esa agenda, ya cuando vuelva a Roma podrá descansar". Para luego predicar la fe, como Papa, sin descanso.