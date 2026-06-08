El Papa recibe 7 minutos de aplausos en el Congreso: las anécdotas y frases del discurso

El papa León XIV pronuncia un discurso histórico en el Congreso, en el que ha pedido altura de miras a los políticos.

Desde Antonio Banderas hasta Carolina Marín: así se ha vivido el acto oficial del papa León XIV en el Movistar Arena

Compartir







El Papa Léon XIV ha hecho historia este lunes en el Congreso al convertirse en el primer Pontífice en ofrecer un discurso a diputados y senadores en la Cámara Baja, que le ha recibido con honores institucionales, la música de la banda sinfónica de la Policía Nacional y una larga ovación de siete minutos.

El Pontífice ha llegado al Congreso en vehículo oficial desde la Nunciatura Apostólica de Madrid y ha sido recibido a las puertas de la sede parlamentaria primero por la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y el del Senado, el 'popular' Pedro Rollán.

PUEDE INTERESARTE El merchandising del Papa León XIV: un maná para la hostelería y el comercio

Un discurso histórico en el Congreso, en el que ha pedido altura de miras a los políticos, y una llamada de atención a los obispos para que respondan con justicia y reparación ante la "plaga" de abusos sexuales en el seno de la Iglesia han sido los mensajes centrales que ha dejado León XIV en el tercer día de su visita a España.

Ha sido una intensa mañana para el pontífice. Con la ciudad de Madrid blindada por un fuerte dispositivo policial para garantizar la seguridad de todos sus desplazamientos, el papa ha comenzado el lunes con un breve encuentro de veinte minutos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha recibido en la Nunciatura, antes de partir hacia el Congreso de los Diputados.

PUEDE INTERESARTE Así se ha vivido la Santa Misa presidida por el papa León XIV ante más de un millón de fieles en Cibeles

Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se ha llevado siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política y en defensa de la vida, la dignidad humana y los migrantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Nogueras le pide en inglés al Papa que habla catalán en Cataluña

Precisamente, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha agarrado la mano del Papa y, en inglés, ha pedido que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. "Like Gaudí, I am catalan", ha indicado. Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano.

El mensaje en el Libro de Honor de la Cámara Baja

Concluidos los saludos, la presidenta del Congreso, la socialista Armengol ha invitado al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja. "Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española", ha dejado escrito el Pontífice, con su firma: "Leo PP. XIV".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ha habido también intercambio de regalos. En concreto, Armengol ha entregado a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, mientras que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán le ha hecho entrega del manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Regalos entre Pedro Sánchez y León XIV

Pedro Sánchez le ha regalado al Papa un bonsái mientras que León XIV le ha regalado unas monedas conmemorativas.

Ovación de siete minutos y gritos de ¡Viva el Papa!

Finalizado su discurso, el Pontífice ha recibido una prolongada ovación por parte de los asistentes en el hemiciclo de siete minutos, con aplausos y gritos de '¡Viva el Papa!'. Los aplausos no sólo llegaron de los diputados y senadores presentes, sino también de los invitados distribuidos en las tribunas del hemiciclo. No han querido perderse esta jornada histórica los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, aunque éste se tuvo que ir antes de tiempo; el presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, el fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, así como expresidentes del Congreso como los también exministros José Bono (PSIE) y Federico Trillo (PP).

A su salida de la Cámara Baja, el Papa ha calificado de "espectacular" la acogida que está recibiendo en su visita a España, al ser preguntado por la prensa por el trato recibido en el país.

El Pontífice ha recibido de nuevo a la salida el cariño de los ciudadanos que se han agolpado tras las vallas instaladas en los alrededores de la Cámara Baja. Antes de subir al vehículo oficial, el Papa se ha acercado a saludar a los presentes, estrechando la mano de algunas de las personas que aguardaban su paso y dedicando varios gestos de cercanía. Además, ha bendecido cruces y rosarios al personal del Congreso que se lo han pedido. Entre la multitud se han escuchado expresiones de agradecimiento como "Gracias por venir a España, Santo Padre" o "Santidad", además de numerosos gritos de "¡Viva el Papa!", que han acompañado sus últimos momentos ante el Congreso. Robert Prevost ha respondido con saludos y sonrisas antes de acceder al vehículo oficial que le ha trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), para su encuentro con los obispos españoles.

La firma del papa León XIV en el libro de honor del Congreso y su mensaje

El Papa ha firmado en el libro de honor del Congreso con un mensaje a nuestros diputados. "Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española". Firmado Leo 14....

El discurso del Papa: inmigración, polarización, aborto y eutanasia

El papa León XIV ha repetido este lunes ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación porque la pluralidad política, ha dicho, no debería degenerar en descalificación permanente. "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha proclamado León XIV en su intervención, que después han elogiado los principales líderes políticos, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario". Y ha lanzado un reto para los políticos. "Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro".

El papa ha recordado que "las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para «desarmar el lenguaje»".

La dignidad humana

En la misma semana en la que el Congreso va a debatir la proposición de ley para blindar la eutanasia ante dilaciones judiciales, el papa ha realizado una intensa defensa de la vida ante los legisladores españoles.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural", ha asegurado el papa antes de pedir también dignidad para los migrantes, para quienes ha reclamado "una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración".

"Todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes". El papa ha puesto especial acento en la inmigración. "Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos". Por ello ha demandado a los políticos "ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración"

Contra la guerra

El papa León XIV ha dejado clara su apuesta por la paz. "Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar , las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera".

Otra de las aspiraciones políticas que según León XIV deberían ponerse en valor ante la actual fragilidad del escenario internacional es la resolución de las controversias por "los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional".

"La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo", ha subrayado.

Educación el libertad

En cuanto a la educación el papa ha pedido "respetar siempre el «derecho primario e inalienable» de los padres a «elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos".

Los abusos en la Iglesia

La atención que León XVI iba a dar a los abusos sexuales en la Iglesia era uno de los grandes focos de sus visita a España, y este lunes ha tenido respuesta. Por la tarde recibe en la Nunciatura a las víctimas de abusos, pero no ha esperado a ese encuentro para lanzar un mensaje a los suyos, a los obispos españoles, a quienes ha dirigido un discurso en la sede de la Conferencia Episcopal.

Y les ha emplazado a responder con "escucha y justicia", pero también con "reparación" a las víctimas de abusos sexuales, que ha definido como "una plaga" en el seno de la Iglesia.

"Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha sentenciado.